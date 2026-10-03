Geheime Ehe: "Sin City"-Star Jaime King offiziell geschieden

Jaime King (47) ist offiziell wieder Single: Ein Richter in Los Angeles hat die Ehe der Schauspielerin und des Investmentbankers Austin Sosa am Freitag rechtskräftig aufgelöst. Wie Page Six berichtet, endet damit eine Verbindung, die nicht einmal zwei Jahre nach der Hochzeit zerbrach – und von der die Öffentlichkeit lange gar nichts wusste. Das Paar hatte seine Eheschließung nie bekannt gegeben. Austin hatte die Scheidung im Januar eingereicht. Als Trennungsdatum gab er den 11. November 2025 an, als Grund nannte er "unlösbare Unstimmigkeiten".

Für den "Sin City"-Star kam dieser Schritt nach eigener Aussage völlig unerwartet. "Der Scheidungsantrag hat mich völlig überrumpelt, er kam aus dem Nichts", erklärte sie Page Six und fügte hinzu: "Ich war noch in der Nacht, bevor es öffentlich wurde, mit Austin zusammen, und obwohl wir wie viele Ehepaare normale Herausforderungen hatten, glaubte ich wirklich, dass wir an unserer Beziehung arbeiteten." Der Investmentbanker trieb das Verfahren im Juni mit einem Antrag auf eine einvernehmliche Auflösung der Ehe weiter voran. Gemeinsames Vermögen oder gemeinsame Schulden, die das Gericht hätte aufteilen müssen, gab es seiner Erklärung zufolge nicht. Laut Urteil behält sich Austin das Recht vor, Ehegattenunterhalt von Jaime zu fordern. Umgekehrt wurde diese Möglichkeit für die Darstellerin vom Gericht beendet. Eine Stellungnahme ihres Sprechers lag zunächst nicht vor.

Öffentlich bekannt wurde die Ehe überhaupt erst durch den Scheidungsantrag des Bankers. Wann genau die beiden sich das Jawort gegeben hatten, ist bis heute nicht bekannt. Gemeinsame Kinder hat das einstige Paar nicht – die Schauspielerin ist bereits Mutter von zwei Kindern, die aus einer früheren Beziehung stammen.

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Getty Images Jaime King bei den Fashion Trust U.S. Awards 2025 in West Hollywood

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Getty Images Jaime King bei der "Free A Girl"-Vorführung im The London Hotel in Los Angeles

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Instagram / jaime_king Jaime King mit ihrem Sohn James, Oktober 2024

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