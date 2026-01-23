Heimlich geheiratet? Jaime Kings Mann reicht Scheidung ein

Scheidungsbeben um Jaime King (46): Der Banker Austin Sosa hat laut Online-Gerichtsunterlagen, die unter anderem TMZ eingesehen hat, am Donnerstag die Scheidung eingereicht – und das nach einer heimlichen Hochzeit, von der die Öffentlichkeit bislang nichts wusste. Wann genau die Schauspielerin und ihr Partner den Schritt vor den Traualtar wagten, bleibt unklar. Ebenso offen ist das Trennungsdatum. Brisant: In den vergangenen Wochen kursierten Schlagzeilen über gemeinsame Auftritte von Jaime mit dem Hotelbesitzer Vikram Chatwal in Los Angeles. Während sie betonte, die Treffen seien rein geschäftlich, zieht Austin nun offenbar vor Gericht. Kinder hat das Paar nicht.

Erst im Juli vergangenen Jahres wurde über Jaimes mögliche Verlobung mit Austin spekuliert, nachdem sie sich seinem Umfeld genähert und zeitweise bei seinen Eltern gewohnt haben soll. Nun folgt der nächste Twist – die Ehe war kurz, die Details dazu bleiben vorerst unter Verschluss. Fest steht: Anders als bei ihrer vorherigen Trennung stehen diesmal keine Sorgerechtsfragen im Raum, weil Jaime und Austin keine gemeinsamen Kinder haben. Welche Gründe Austin zu diesem Schritt bewogen haben, wird in den Unterlagen nicht genannt.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Schauspielerin betont, dass ihre Treffen mit Vikram rein beruflicher Natur seien. "Das waren nur Geschäftstreffen, mehr nicht", erklärte Jaime damals gegenüber Page Six. Auch betonte sie, wie glücklich sie mit Austin sei: "Ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung mit Austin", sagte sie. Damit wollte sie allen Gerüchten entgegenwirken, die nach mehreren gemeinsamen Auftritten von ihr und dem Hotelbesitzer in Los Angeles entstanden waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaime King bei der "Free A Girl"-Vorführung im The London Hotel in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Cinemagic Los Angeles Film Showcase 2025 im Fairmont Miramar: Jaime King in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaime King bei den Fashion Trust U.S. Awards 2025 in West Hollywood