Jaime King spricht Klartext über Beziehungsgerüchte

Jaime King (46) macht reinen Tisch: Die Schauspielerin weist die Gerüchte zurück, sie würde mit dem Hotelier Vikram Chatwal anbandeln – und das, obwohl sie mit Investor Austin Sosa verlobt ist. Auslöser des Wirbels waren laut Daily Mail Berichte, nach denen Jaime und Vikram in der vergangenen Woche im legendären Chateau Marmont in West Hollywood besonders vertraut gewirkt haben sollen. Kurz darauf sollen die beiden außerdem gemeinsam in einem indischen Restaurant in Beverly Hills gesichtet worden sein. Nun meldet sich Jaime selbst zu Wort und macht deutlich, wie sie ihre Verbindung zu dem Unternehmer wirklich einordnet – und wie es um ihre Verlobung steht.

Gegenüber Page Six widerspricht Jaime den Spekulationen entschieden. Die Treffen mit Vikram beschreibt sie als rein geschäftlich: "Das waren nur Geschäftstreffen, mehr nicht", stellt sie klar. Gleichzeitig betont die Darstellerin, dass ihre Beziehung zu Austin weiter Bestand habe: "Ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung mit Austin", sagt sie dem US-Medium. Den Berichten zufolge hatte das Medium die Schauspielerin mehrfach vor Veröffentlichung um eine Stellungnahme gebeten, Jaimes Klarstellung folgte dann erst im Nachgang. Dass sie und Vikram zuletzt gleich zweimal in kurzer Zeit zusammen gesehen wurden, bestreitet sie dabei nicht – für Jaime bleiben es aus ihrer Sicht allerdings Treffen auf geschäftlicher Ebene.

Privat blickt Jaime auf bewegte Jahre zurück. Nach einer langen Ehe und einem aufreibenden Scheidungsprozess standen bei der Mutter zweier Söhne immer wieder persönliche Themen im Fokus. Gerade deshalb setzte das Funkeln an ihrer Hand im Sommer ein Zeichen: Ein Diamantring, ein neuer Anfang und die öffentliche Bestätigung der Verlobung mit Austin. An seiner Seite präsentierte sie sich in den vergangenen Monaten immer wieder strahlend verliebt, während sie parallel neue Filmprojekte drehte und als Influencerin mit verschiedenen Beauty- und Fashion-Brands zusammenarbeitete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaime King im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaime Kind, Model und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaime King im Januar 2020 in Kalifornien