Die legendäre weiße Fender Telecaster des 2016 verstorbenen Status-Quo-Gitarristen Rick Parfitt (†68) soll ein kleines Vermögen einbringen. Beim Auktionshaus Bonhams wird das stark ramponierte Instrument vom 16. bis zum 26. November 2026 im Rahmen der Auktion "Rock, Pop & Film" angeboten. Bonhams rechnet mit einem Erlös von 70.000 bis 90.000 Pfund, umgerechnet etwa 108.000 Euro. Fans und Sammler aus aller Welt sollen bereits außergewöhnlich großes Interesse an dem Stück zeigen. Das dürfte auch an seiner besonderen Geschichte liegen: Mehr als 40 Jahre lang stand Rick bei jedem seiner Konzerte mit dieser Gitarre auf der Bühne. Tausende Konzerte haben deshalb deutliche Spuren auf der Gitarre hinterlassen. Ihren besonderen Platz in der Musikgeschichte verdankt sie vor allem einem Moment: 1985 eröffneten Status Quo mit "Rockin' All Over the World" das legendäre Live-Aid-Konzert – und zwar mit genau dieser Gitarre.

Die 1966 gefertigte Gitarre verließ das Fender-Werk zunächst als weißes Standardmodell. Zwischenzeitlich bekam sie einen blauen Anstrich und wurde im Laufe der Jahre immer wieder an Ricks kraftvolle Spielweise angepasst. Unter anderem erhielt sie sehr starke Saiten sowie eine Tune-o-Matic-Brücke. Dadurch konnte der Musiker die Akkorde mit voller Wucht anschlagen, ohne dass sich das Instrument verstimmte. Die intensive Nutzung ist der Telecaster bis heute deutlich anzusehen: An vielen Stellen ist der Lack bis auf das nackte Holz abgewetzt, im Griffbrett haben sich dauerhafte Mulden gebildet und die Metallteile sind vom Schweiß oxidiert. Bonhams-Experte Fred Lawton beschreibt das Instrument entsprechend eindrucksvoll: "Das ist ein echtes Biest von einem Instrument, das unter Rockfans weltweit bekannt ist. Es wurde im Laufe der Zeit stark verändert und ist wirklich einzigartig auf seine Spielweise zugeschnitten." Mit seiner markanten, kräftigen rechten Hand prägte Rick auf der Gitarre unter anderem Hits wie "Whatever You Want" und "Down Down".

Dabei begann die Geschichte dieser besonderen Telecaster vergleichsweise bescheiden. Gekauft hatte Rick das Instrument im Frühjahr 1974 im Glasgower Musikgeschäft McCormack's Music. Er zahlte damals per Ratenkauf lediglich 96 Euro. Über Jahrzehnte hinweg wurde die Gitarre als seine Nummer eins bezeichnet. Sie blieb bis zu seinen letzten Auftritten an seiner Seite. Nun trennt sich seine Familie von dem persönlichen Erinnerungsstück und lässt es versteigern. Wie viel die Gitarre am Ende tatsächlich einbringt, ist noch offen. Einen möglichen Vergleich liefert die grüne Fender Telecaster von Ricks langjährigem Status-Quo-Bandkollegen Francis Rossi. Sie kam 2019 bei Bonhams in London unter den Hammer und brachte rund 115.000 Euro ein. Das Auktionshaus hofft nun, dass Ricks Instrument einen ähnlichen oder sogar höheren Betrag erzielt. Als mögliche Käufer kommen private Sammler und Musiker, aber auch Museen und andere Institutionen infrage.

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Robin Burns/REX Shutterstock/ActionPress Rick Parfitt in Sheffield

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Imago Rick Parfitt spielt mit Status Quo beim Rocksommer 2015 in der Burgarena Clam

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