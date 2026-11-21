Emilee Hembrow hat erstmals ausführlicher über ihren Ehemann gesprochen und erklärt, warum er in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung tritt. Seit mehr als elf Jahren ist die Influencerin von der australischen Gold Coast mit Emrah Ada verheiratet. Auf ihren Social-Media-Kanälen ist er jedoch so gut wie nie zu sehen. Selbst seinen Namen hält sie normalerweise geheim, obwohl sie ihn sich hinter dem Ohr tätowieren ließ. In einem Podcastinterview mit Daily Mail Australia gab die Schwester von Tammy Hembrow (32), die ihr Leben weitaus offenherziger teilt, nun einige Details über ihren Partner preis. Dabei verriet sie, dass Emrah in der Baubranche tätig ist. Seine berufliche Tätigkeit sei allerdings nicht der Grund für seine Abneigung gegen öffentliche Auftritte. Schon lange bevor er in diesem Bereich arbeitete und Emilee als Influencerin bekannt wurde, habe er großen Wert auf seine Privatsphäre gelegt. Er habe ausdrücklich darum gebeten, nicht auf den Social-Media-Kanälen seiner Frau aufzutauchen, und verzichte auch selbst auf eigene Accounts. Diesen Wunsch respektiert Emilee: "Ich behalte ihn ganz für mich."

Emilee ist durchaus bewusst, dass viele ihrer Follower die konsequente Trennung zwischen ihrem öffentlichen und privaten Leben ungewöhnlich finden. Schließlich hat sie im Netz bereits Schwangerschaften, Familienmomente und sogar persönliche Schicksalsschläge mit ihren Fans geteilt. Weil sie ihre Ehe hingegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, gibt es auf Plattformen wie Reddit, Tattle Life und Tea Time immer wieder Spekulationen. Einige davon seien ziemlich absurd, wie sie im Gespräch mit Daily Mail Australia verriet. Das wohl kurioseste Gerücht über ihre Familie: "Dass ich mit einem 80-jährigen Sugardaddy verheiratet bin, weil ich meinen Mann nicht gezeigt habe." Emrah selbst halte sich aus ihrem Onlineauftritt vollständig heraus. Laut Emilee wäre es ihm gleichermaßen recht, wenn sie ihren Account von heute auf morgen löschen oder künftig ihr gesamtes Leben mit der Öffentlichkeit teilen würde. Für die Influencerin hat die Zurückhaltung allerdings einen entscheidenden Vorteil: Außenstehende bekommen kaum Gelegenheit, ihre Beziehung zu kommentieren oder öffentlich darüber zu urteilen.

Auch nach mehr als elf gemeinsamen Jahren nehmen sich Emilee und Emrah bewusst Zeit füreinander. Regelmäßig planen sie Dates und gönnen sich am liebsten kleine Auszeiten in Byron Bay. Daneben gehören Kinobesuche, Restaurantabende oder eine gemeinsame Runde Topgolf zu ihren Unternehmungen. Als wichtigste Säulen ihrer Ehe bezeichnet Emilee ihre Freundschaft und eine offene Kommunikation. Vor der Hochzeit habe sie noch befürchtet, sich womöglich mehrmals scheiden zu lassen und erneut zu heiraten. Schließlich langweile sie sich schnell und habe ohnehin immer einen vollen Terminkalender. Doch Emrah halte sie bis heute auf Trab. Gleichzeitig sei es ihr wichtig, dass beide ein eigenständiges und erfülltes Leben führen. Wie sehr sie sich auf ihren Mann verlassen kann, zeigte sich auch nach einem schweren Schicksalsschlag: 2020 kam ihr Sohn Jamal tot zur Welt. Damals erklärte Emrah ihrer Tochter Aaliyah, dass ihr kleiner Bruder nun im Himmel sei. Für die Beerdigung bereitete er außerdem Ballons vor, die das Mädchen in den Himmel steigen lassen konnte. Im Gespräch mit dem australischen Online-Magazin Mamamia erzählte Emilee später, dass diese liebevolle Geste ihrer Tochter beim Abschied geholfen habe.

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Getty Images Emilee Hembrow besucht die Carla-Zampatti-Schau bei der Australian Fashion Week am 12. Mai 2025 in Sydney

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Backgrid AU / BACKGRID Emilee und Tammy Hembrow im Februar 2023

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