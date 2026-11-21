Ella Langley (27) und Tucker Wetmore sorgen weiter für Spekulationen über ihr Liebesleben. Bei den 60. CMA Awards am Mittwochabend in der Bridgestone Arena in Nashville gab es von den beiden Countrystars keinen gemeinsamen Auftritt: Obwohl sie schon seit Monaten miteinander in Verbindung gebracht werden, liefen sie getrennt über den roten Teppich. Ella trug ein perlenbesetztes Kleid von Elie Saab (62) mit tiefem Ausschnitt, während Tucker in einem gestreiften Anzug und mit schwarzem Cowboyhut erschien. Im Laufe der Preisverleihung wurde der Musiker schließlich auf seine Beziehung zu Ella angesprochen, reagierte laut Us Weekly jedoch geheimnisvoll und gab keine eindeutige Antwort. Eine Beziehung mit der Sängerin, die wie er 27 Jahre alt ist, bestätigte Tucker damit nicht, sodass das Rätselraten um die Beziehung der Countrystars weitergeht.

Dabei hatte ein Insider bereits im September gegenüber Us Weekly ausgeplaudert, dass Ella und Tucker heimlich ein Paar seien und zu diesem Zeitpunkt schon seit mehr als einem halben Jahr zusammen gewesen sein sollen. Kennengelernt hätten sich die beiden über gemeinsame Bekannte in ihrer Wahlheimat Nashville. "Es fing locker an, deshalb hielten sie es zunächst geheim, aber inzwischen ist es ernster zwischen ihnen. Sie haben einige Familienmitglieder und Freunde des jeweils anderen kennengelernt. Es läuft wirklich gut", erzählte die Quelle. Erstmals kamen die Gerüchte im Dezember 2025 auf, als Ella und Tucker gemeinsam einen Urlaub auf den Britischen Jungferninseln verbrachten. Später wurde die Sängerin unter anderem an seinem Tourbus gesichtet und im September verließen die beiden zusammen die Nashville Songwriter Awards, bevor es wenige Wochen danach erneut gemeinsam auf die Britischen Jungferninseln ging. Offiziell äußerten sie sich zu ihrem Beziehungsstatus aber bis heute nicht.

Schon vor dem CMA-Abend wollte Tucker nicht über Ella sprechen: Als ihn ein Fan im Oktober bei einer Fragerunde direkt nach der Sängerin fragte, antwortete er laut Us Weekly knapp: "Nächste Frage." Dabei schätzt Ella laut dem Insider den Rat und die Unterstützung des Musikers, während sie mit ihrer wachsenden Bekanntheit zurechtkommen muss: Bei den diesjährigen CMA Awards war die Sängerin immerhin gleich neunmal nominiert, während Tucker in der Kategorie "New Artist of the Year" eine Nominierung erhalten hatte. Es ist nicht das erste Mal, dass beide mit Liebesgerüchten zu tun haben: Vor Tucker wurden Ella Gefühle für ihren Duettpartner Riley Green (38) nachgesagt, was beide jedoch abstritten, während Tucker zuvor mit dem Model Bryana Ferringer in Verbindung gebracht worden war.

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Getty Images Ella Langley posiert mit ihren sechs Auszeichnungen bei den CMA Awards im November 2026 in Nashville

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Getty Images Tucker Wetmore bei den BMI Country Awards im November 2026 in Nashville

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