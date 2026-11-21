Vom Ermittler zum buddhistischen Mönch: Leonard Lansink zeigt sich bei Das Traumschiff nun von einer ganz neuen Seite. Fernsehzuschauer kennen den Schauspieler vor allem als Privatdetektiv Georg Wilsberg aus der gleichnamigen ZDF-Reihe "Wilsberg". In der neuen Folge "Das Traumschiff: Bangkok" tauscht er seine Ermittlerrolle jedoch gegen eine Mönchskutte und verkörpert den buddhistischen Mönch Lennard Khan. Die neue Episode läuft am kommenden Sonntag, dem 22. November, um 20:15 Uhr im ZDF oder im Livestream auf Joyn. Anders als bei seinem früheren Auftritt reist Leonard diesmal nicht als Passagier mit, sondern erwartet die Crew und Gäste erst am Zielort in Thailand.

In einer Tempelanlage begegnet Lennard der Arzthelferin Araya Wagner, gespielt von Mascha Schrader. An Bord des Kreuzfahrtschiffs unterstützt sie Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado, die von Collien Fernandes (45) verkörpert wird. Araya wurde als Baby vor einem Tempel ausgesetzt und später von einem deutschen Paar adoptiert. Obwohl sie eigentlich nichts über ihre Herkunft erfahren möchte, führt sie ihre Reise schließlich doch zu der Tempelanlage. Dort wird der weise Mönch zu einer wichtigen Bezugsperson für die junge Frau, wie Joyn berichtet. Er hilft ihr, Vergebung zuzulassen, und regt sie dazu an, ihren bisherigen Umgang mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zu hinterfragen.

Für Leonard ist der Auftritt in Bangkok nicht die erste Begegnung mit der ZDF-Reihe. Bereits 2004 stand er für "Das Traumschiff" vor der Kamera. Damals führte ihn die Reise laut Joyn nach Australien. Der Schauspieler spielte einen Evolutionsbiologen, der gemeinsam mit seiner Freundin als Passagier an Bord ging. Damit kehrt Leonard nun also nach 22 Jahren zum "Traumschiff" zurück. Neben Leonard wartet in der Bangkok-Episode noch ein weiteres bekanntes Gesicht auf die Zuschauer: Realitystar Narumol (61) steht zum ersten Mal als Schauspielerin vor der Kamera und schlüpft in die Rolle einer thailändischen Streetfoodköchin. Dabei begegnet sie sogar Kapitän Max Parger, der von Florian Silbereisen (45) dargestellt wird.

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Bild: ZDF/Dirk Bartling Mascha Schrader und Leonard Lansink bei "Das Traumschiff: Bangkok"

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ZDF/Dirk Bartling Collien Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

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