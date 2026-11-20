Für Königin Camilla (79) steht heute ein großer Auftritt an: Die Königsgattin und ihr Ehemann König Charles III. (78) werden bei der Royal Variety Performance erwartet. Die Gala gehört zu den wichtigsten royalen Terminen des Jahres. Große Achtung wird dabei unter anderem auf Camillas Look gelegt. Mode- und Markenexperte Nick Ede hat gegenüber Showbiz Cheat Sheet bereits verraten, womit er bei der Königin rechnet. Seiner Einschätzung nach wird sie ein tailliertes Kleid in einer kräftigen Farbe wählen. Vor allem Royalblau hält er für denkbar, denn dieser Farbton stehe der Royal ausgesprochen gut: "Wir wissen, dass Camilla Coatdresses liebt, daher kann ich mir vorstellen, dass sie etwas Tailliertes und eine kräftige Farbe tragen wird. Vielleicht wieder ein royalblaues Kleid, das ihr sehr gut steht."

In Nicks Augen ist es aber vor allem Prinzessin Kate (44), die sich für solche Ereignisse immer am eindrucksvollsten in Szene setzt. Die Gattin von Prinz William (44) ist bei der Royal Variety Performance allerdings nicht eingeplant. "Camilla sieht immer großartig aus, aber sie hat nicht die Starpower, die Kate hat", gibt der Modeexperte zu verstehen. Nichtsdestotrotz geht er davon aus, dass die Monarchin einen gelungenen Auftritt hinlegen wird.

Schon vor zwei Tagen hatte Camillas Look für Aufsehen gesorgt. Bei einem Empfang zum 100-jährigen Bestehen der Royal Ballet School im Buckingham Palace zeigte sie sich in einem marineblauen Midikleid von Fiona Clare. Das Modell hatte einen fließenden Rock und eine leicht betonte Taille. Dazu trug sie eine Ballerina-Brosche von Van Cleef & Arpels, die sie bereits mehrfach angesteckt hat. Auch Kates Kleidung stand zuletzt im Rampenlicht. Anlässlich der Earthshot Prize Awards reiste die Prinzessin gemeinsam mit William nach Indien. Dort machte sie unter anderem mit einem elfenbeinfarbenen Hosenanzug von Edeline Lee und einem Anarkali-Kleid von Mahima Mahajan Schlagzeilen.

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Getty Images Königin Camilla trifft zum jährlichen Festival of Remembrance der Royal British Legion in der Londoner Royal Albert Hall ein

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Empfang zum 100-jährigen Bestehen der Royal Ballet School im Buckingham-Palast

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