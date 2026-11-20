Prinz Harry (42) zieht es zum Fest der Liebe zurück in seine Heimat! Der Herzog von Sussex hat jetzt bei einem überraschenden Auftritt in der ITV-Sendung "This Morning" bestätigt, dass er Weihnachten nach mehreren Jahren wieder in Großbritannien feiern wird. Dabei ist er nicht allein: Auch seine Frau Herzogin Meghan (45) sowie die beiden Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sollen die Feiertage mit ihm im Vereinigten Königreich verbringen. Auch Meghans Mutter Doria Ragland soll dabei sein. Moderator Dermot O'Leary (53) hakte natürlich nach und wollte wissen, ob sich die Kleinen schon auf ihr erstes britisches Weihnachtsfest seit langer Zeit freuen. Die Antwort des zweifachen Vaters fiel herrlich ehrlich aus. Geschenke, Plätzchen und Lichterglanz spielen dabei offenbar nur eine Nebenrolle, denn für Archie und Lilibet zählt vor allem das Wetter: "Ich glaube, sie freuen sich hauptsächlich auf Schnee", erzählte Harry in der Sendung. Damit haben die Kinder ihre Wünsche schon klar formuliert.

Auch beim Festessen hat die Familie schon genaue Pläne. In der Küche sollen Meghan und Doria das Kommando übernehmen. Harry selbst hält sich nämlich nicht gerade für einen begnadeten Koch. Umso mehr lobte er in der Sendung die Kochkünste seiner Frau und seiner Schwiegermutter. Auf den Tisch soll ein klassischer Truthahn kommen. Was davon übrig bleibt, möchte die Familie während der Feiertage für Sandwiches verwenden. Harry freut sich dabei besonders auf eine Variante mit gezupftem Truthahn. Außerdem soll ein weihnachtliches Gumbo auf den Tisch kommen. Der Besuch in der Morgensendung drehte sich jedoch nicht nur um die privaten Festtagspläne des Royals. Harry war gemeinsam mit zwei Veteranen im Studio zu Gast, um über die Invictus Games zu sprechen. Der von ihm ins Leben gerufene Sportwettbewerb wird im Juli 2027 in Birmingham ausgetragen.

Für Harry und Meghan ist es das erste Weihnachtsfest in Großbritannien seit 2018. Nach sechs Jahren in den USA war das Paar im August 2026 mit Archie und der in Kalifornien geborenen Lilibet nach England zurückgekehrt. Die Feiertage wollen die Sussexes Berichten zufolge im kleinen Familienkreis in den Cotswolds verbringen. Wie die Daily Mail berichtet, erhielten sie keine Einladung zum traditionellen Weihnachtsfest der Royals in Sandringham. Doria reist für das Fest extra aus den USA an. Für die Großmutter ist es nicht das erste Weihnachten mit Harry, Meghan und den Enkeln – sie war unter anderem schon bei Archies erstem Weihnachtsfest im Jahr 2019 dabei. Das Verhältnis zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (44) gilt hingegen weiterhin als angespannt. Zusätzlich belastet wurde es durch die Aussagen, die Harry in seinen Memoiren "Reserve" über den Thronfolger machte.

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Getty Images Beim Invictus-"1 Year To Go"-Event in Birmingham: Pickleball-Session mit Prince Harry, Duke of Sussex

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026

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