Ausgerechnet an seinem 76. Geburtstag ist der verstorbene "Saved by the Bell"-Star Dennis Haskins (†75) mit einer intimen Gedenkfeier geehrt worden. Freunde, frühere Kollegen und weitere Wegbegleiter kamen am 18. November auf Roy Disneys ehemaligem Anwesen zusammen, um mit Reden, Tränen, Gelächter und Karaoke an den Schauspieler zu erinnern. Einige bekannte Gesichter suchte man jedoch vergeblich: Dennis' einstige "Saved by the Bell"-Co-Stars Tiffani Thiessen (52) und Mario Lopez (53) waren nicht unter den Gästen. Auch Mark-Paul Gosselaar (52), Elizabeth Berkley und Lark Voorhies fehlten bei dem Abschied. Wie Page Six berichtet, hatte das rein organisatorische Gründe: Dennis' Betreuer richtete die Feier aus und verschickte Einladungen ausschließlich an Menschen, deren Kontaktdaten ihm vorlagen. So erhielten die prominenten Serienkollegen offenbar keine Einladung zu der Feier. Ihr Fernbleiben soll demnach nicht auf persönliche Differenzen zurückzuführen gewesen sein.

Ganz ohne Gesichter aus der Serienwelt musste die Zeremonie trotzdem nicht auskommen. Unter den Gästen befanden sich Leanna Creel, die in "Saved by the Bell" Tori verkörperte, und Samantha Esteban, die als Maria Lopez in "Saved by the Bell: The New Class" bekannt wurde. Zudem nahmen Crewmitglieder und Autoren Abschied. "Es wurde viel in Erinnerungen geschwelgt, und es fühlte sich wie eine Feier seines Lebens an. Natürlich flossen Tränen, aber es wurde auch viel gelacht und es wurden Erinnerungen an Dennis geteilt", schilderte ein Anwesender gegenüber Page Six. Neben den Ansprachen gehörte Karaoke zum Programm. Ein Gast gab beim Karaoke Dennis' Lieblingslied "Suddenly Seymour" zum Besten. Als Anspielung auf die Serie bekamen die Trauernden kleine Glocken als Erinnerungsstücke und durften Porträtfotos mitnehmen. Auf einem Schild wurde erklärt, dass der Klang der Glocke ihnen künftig ein Lächeln schenken und sie an geteilte Erinnerungen, Liebe, Freundschaft und gemeinsames Lachen erinnern solle. Außerdem wurden Aufnahmen von Dennis mit dem Cast der Serie gezeigt.

Dennis war am 27. September 2026 im Alter von 75 Jahren an Parkinson gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als Schuldirektor Richard Belding in der Sitcom "Saved by the Bell". Diese Rolle wurde bei der Gedenkfeier mehrfach aufgegriffen: Neben den kleinen Glocken erinnerten auch die gezeigten Castfotos an seine Jahre in der Serie. Wie viel Dennis den Menschen in seinem Umfeld bedeutete, schilderte ein Insider gegenüber Page Six: "Er kümmerte sich aufrichtig um andere und sah immer das Gute in jedem. Für so viele war er eine Vaterfigur, und er erkundigte sich stets, wie es ihnen ging." Die persönliche Feier an seinem Geburtstag verband damit Erinnerungen an seine bekannteste Fernsehfigur mit Geschichten über den Menschen hinter Richard Belding.

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Imago Dennis Haskins bei der Premiere von "Living Among Us" im Ahrya Fine Arts Theatre in Beverly Hills, 1. Februar 2018

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Imago Dennis Haskins mit dem restlichen Cast von "California High School"

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