Léa Seydoux (41) scheint sich wenig Gedanken darüber zu machen, wer künftig die Rolle der Bond-Frau übernehmen wird. Im Podcast "The Run-Through with Vogue" wurde die Schauspielerin gefragt, wen sie sich an der Seite des neuen 007 vorstellen könnte. Die Französin spielte in "Spectre" und "Keine Zeit zu sterben" Dr. Madeleine Swann an der Seite von Daniel Craig (58). Auf die Frage reagierte sie zunächst mit einem Lachen. Dann machte sie unmissverständlich klar: "Das ist mir wirklich egal." Doch die Gastgeber ließen nicht locker und hakten noch einmal nach. Daraufhin wurde Léa noch deutlicher: "Das ist mir wirklich egal, Leute. Wie kann euch das interessieren?" Aufgezeichnet wurde das Gespräch allerdings, bevor die Frage nach dem neuen Agenten geklärt war. Erst am 16. November bestätigte Amazon MGM Studios Robert Pattinson (40) offiziell als siebten James-Bond-Darsteller der Filmreihe.

Viel mehr als die Besetzung der nächsten Bond-Frau beschäftigt Léa offenbar die Frage, was der neue Hauptdarsteller mitbringen muss. Im Podcast sprach die Schauspielerin darüber, wie anspruchsvoll die Suche nach dem passenden 007 sei. "Es ist wirklich schwierig, James Bond zu besetzen, weil man einen Schauspieler mit Tiefe und vielen Facetten finden muss, und ich glaube nicht, dass die junge Generation das wirklich hat", erklärte die Darstellerin. Was sie wohl zu Robert Pattinson sagen würde? Wann der noch titellose 26. Bond-Film in die Kinos kommt, steht bislang nicht fest. Hinter der Kamera sind die wichtigsten Posten dagegen bereits vergeben: Denis Villeneuve (59) übernimmt die Regie, während Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight (67) das Drehbuch schreibt. Als Produzenten sind Amy Pascal (68) und David Heyman (65) beteiligt.

Dass die kreative Leitung der Reihe von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson zu Amazon MGM Studios wechselte, hatte Léa zunächst wehmütig gestimmt. "Ich war ein bisschen traurig, als ich hörte, dass es verkauft wurde ... aber als dann Denis feststand, dachte ich: 'Oh, wenigstens ist er es, also wird es Kino sein'", erzählte sie gegenüber Variety. Mit dem Regisseur hatte die Schauspielerin bereits bei "Dune: Part Two" zusammengearbeitet. Als bekannt wurde, dass er den neuen Bond-Film inszeniert, schickte sie ihm eine Nachricht, um ihm zu gratulieren. Von seinen Fähigkeiten ist sie überzeugt: "Er ist sehr gebildet – er weiß so viel über Kino, aber nicht nur über Kino", schwärmte sie in dem Interview.

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Getty Images Léa Seydoux im Getty Images Portrait Studio beim TIFF 2026

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Getty Images Léa Seydoux und Daniel Craig bei der Weltpremiere von "James Bond: Spectre" in London, Oktober 2015

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