Gute Nachrichten für alle Fans der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft: "Spider-Man: Brand New Day" kommt schon bald zu Netflix. Ab Donnerstag, dem 26. November 2026, können Abonnenten den neuen Marvel-Blockbuster mit Tom Holland (30) in der Hauptrolle streamen. Damit landet der Film überraschend früh im Programm des Streamingdienstes. Der Streifen war schließlich erst Ende Juli 2026 auf der großen Leinwand angelaufen und wird aktuell teilweise sogar noch in den Kinos gezeigt. Umso überraschender ist auch die zurückhaltende Ankündigung: Eine große Werbekampagne für die Aufnahme ins Programm blieb aus. Stattdessen machte Netflix bislang lediglich mit einem Hinweis auf der eigenen Plattform auf den nahenden Start aufmerksam.

Wer nicht bis zum Netflix-Start warten möchte, kann "Spider-Man: Brand New Day" schon jetzt digital ansehen. Seit dem 6. Oktober 2026 steht der Marvel-Film unter anderem bei Amazon und Apple TV zum Kaufen oder Ausleihen bereit. Inzwischen kostet die Leihversion bei den Anbietern rund fünf Euro. Deutlich länger dauert es dagegen, bis der Blockbuster, der jede Menge Rekorde aufstellte, auch als physische Ausgabe im Handel erscheint. Amazon nennt derzeit den 17. Dezember 2026 als Verkaufsstart für die DVD und die Blu-ray. Damit kommen DVD und Blu-ray erst kurz vor Weihnachten in den Handel. Das sind mehrere Wochen nach der digitalen Veröffentlichung und sogar rund drei Wochen nach dem Start im Netflix-Abo. Vorbestellen lassen sich die Discs aber schon jetzt.

Wer auf Disney+ hofft, muss sich dagegen auf eine längere Wartezeit einstellen. Obwohl "Brand New Day" zum Marvel-Kosmos gehört, wird der Film dort voraussichtlich nicht so bald zu sehen sein. Nach der derzeitigen Einschätzung ist erst zwölf bis 16 Monate nach dem Kinostart mit einer Veröffentlichung auf Disney+ zu rechnen und damit frühestens im Sommer 2027. Der Netflix-Start Ende November erfolgt im Vergleich dazu besonders zeitnah. Für Tom ist der Film ein weiteres Kapitel in seiner langen Geschichte mit dem Superhelden. Er spielt Spider-Man in "Brand New Day" bereits zum vierten Mal als Hauptfigur in einem eigenen Solofilm. Seinen ersten Auftritt im Spinnenkostüm hatte der Schauspieler 2016 in "The First Avenger: Civil War". Danach folgten die Blockbuster "Spider-Man: Homecoming" im Jahr 2017, "Spider-Man: Far From Home" im Jahr 2019 und "Spider-Man: No Way Home" im Jahr 2021.

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ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

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SIPA PRESS Andrew Garfield in "The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro"

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