Rami Malek (45) steht felsenfest hinter seinem engen Freund Robert Pattinson (40). Nachdem der Schauspieler als neuer James Bond verkündet worden war, meldete sich nun auch der Oscarpreisträger öffentlich zu Wort und traut ihm in der legendären Agentenrolle einiges zu. Am Rande der Earthshot Prize Awards von Prinz William (44) in Mumbai sprach Rami mit dem Magazin People über die Besetzung. "Ich kenne Rob schon ziemlich lange und ich könnte nicht stolzer sein", schwärmte er. Das Publikum werde erleben, dass Robert als 007 "ziemlich außergewöhnlich" sein werde, erklärte Rami mit Blick auf das schauspielerische Talent seines Freundes. Der "Bohemian Rhapsody"-Star weiß selbst, wie es ist, Teil des Bond-Universums zu sein. 2021 spielte er in "Keine Zeit zu sterben" den Schurken Lyutsifer Safin und trat damit gegen den damaligen 007-Darsteller Daniel Craig (58) an.

Rami und Robert haben sich bei den Dreharbeiten zu "Breaking Dawn – Part 2" kennengelernt. Der Film kam 2012 ins Kino und legte den Grundstein für ihre langjährige Verbindung. "Wir haben zusammengearbeitet und sind ziemlich enge Freunde geworden", erzählte Rami gegenüber dem Magazin. Seit Amazon MGM Studios Robert am Montag offiziell als neuen Bond vorgestellt hat, haben sich die beiden per Nachricht ausgetauscht. "Es war schön, diesen Moment einfach mit ihm zu teilen", freute sich der Schauspieler. Auch seine eigene Vergangenheit als Gegenspieler des Geheimagenten nahm er mit Humor. Robert werde "ziemlich außergewöhnlich" sein, "und das sagt ein Bösewicht", witzelte Rami. Ob er selbst eines Tages an der Seite seines Freundes in die Filmreihe zurückkehren könnte, ließ er allerdings offen. Stattdessen rückte er den 40-Jährigen in den Mittelpunkt: "Ich weiß es nicht. Das ist jetzt sein Moment. Es ist definitiv Robs Moment."

Robert ist der siebte Schauspieler, der James Bond verkörpert. Er wird im 26. Film der rund 60 Jahre alten Reihe zu sehen sein. Das Drehbuch stammt von Steven Knight (67), Regie führt Denis Villeneuve (59). In einer Mitteilung von Amazon MGM Studios bezeichnete der Twilight-Star die Besetzung als "die Ehre meines Lebens". Die Rolle sei für ihn mehr als nur ein wahr gewordener Traum. Neben Rami hat sich auch Ralph Fiennes (63), der in den Bond-Filmen M spielte, kürzlich zu der Neuigkeit geäußert. Bei einem Auftritt bei SiriusXM fand er anerkennende Worte für den neuen Hauptdarsteller. Dennoch machte er mit einem Augenzwinkern deutlich, dass er noch immer an seinem langjährigen Kollegen Daniel hängt. "Tut mir leid, ich bin immer noch in Daniel Craig verliebt. Deshalb ist es schwierig, wirklich schwierig", scherzte Ralph.

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Getty Images Rami Malek und Robert Pattinson bei der 13. Go Gala der Go Campaign 2019 in Los Angeles

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Getty Images Rami Malek bei der Verleihung des Earthshot Prize im Jio World Convention Centre in Mumbai, November 2026

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