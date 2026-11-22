Beanie Feldstein (33) hat nach der Geburt ihrer Tochter eine schwere Zeit durchgemacht. Wie die Schauspielerin jetzt auf Instagram verriet, musste sie nach ihrem Kaiserschnitt im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Eingriff vor vier Monaten waren demnach Komplikationen aufgetreten. Die Wochen nach der Entbindung beschreibt Beanie als traumatisch: Zeitweise habe sie sich kaum bewegen können. Umso unglaublicher sei es für sie, inzwischen wieder beruflich unterwegs sein zu können. So nahm sie zusammen mit Ben Stiller (60), Robert De Niro (83), Ariana Grande (33), Skyler Gisondo und Eduardo Franco an der Pressetour für den Film "Focker-in-Law" teil. Dass sie nur wenige Monate nach der Operation wieder an diesem Punkt angekommen ist, kann sie selbst offenbar noch kaum fassen.

Auf Instagram beschrieb Beanie ihren beschwerlichen Weg zurück auf die Beine mit drastischen Worten. "Okay, aber um für einen Moment ehrlich zu sein: Ich hatte vor vier Monaten einen Kaiserschnitt, wurde wegen Komplikationen erneut ins Krankenhaus eingeliefert und konnte mich wochenlang buchstäblich kaum bewegen. Dass ich jetzt an diesem Punkt bin, ist wirklich in jeder Hinsicht surreal. Ich liebe meine Focker-Familie so sehr und bin so froh, dass ich dabei sein konnte, um unseren Film zu feiern", schrieb sie zu Eindrücken von der Pressetour.

Ihre eigene Erfahrung habe auch ihren Blick auf die Zeit nach einer Entbindung geprägt. "Alle Menschen nach einer Geburt sind Superhelden", betonte die Darstellerin ebenfalls auf Instagram. Zugleich lernte sie durch die gesundheitlichen Probleme eine neue Seite an sich kennen. Gegenüber People erklärte Beanie: "Ich entdecke jeden Tag meine Stärke. Als Mutter spüre ich eine neue Tiefe meiner Stärke, die sich meiner Meinung nach so ermächtigend und schön anfühlt und ganz neu ist."

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Getty Images Beanie Feldstein, Schauspielerin

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ActionPress Beanie Feldstein, Schauspielerin

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