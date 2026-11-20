Hoch über den Wolken haben Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (37) nur Augen füreinander, auch wenn diese hinter Sonnenbrillen versteckt sind. Das Model hat seinen Fans jetzt in seiner Instagram-Story einen privaten Einblick in seine aktuelle Reise gegeben. Das Foto zeigt Heidi zusammen mit ihrem Ehemann in der Kabine eines Privatjets. Die beiden haben es sich auf hellen Ledersitzen bequem gemacht, die sich direkt gegenüberliegen. Über den Mittelgang hinweg greifen sie nach der Hand des anderen und halten sich fest – ein inniger Moment hoch über den Wolken. Beide haben dunkle Sonnenbrillen aufgesetzt und blicken entspannt in die Kamera. Die Stimmung an Bord ist offensichtlich bestens: Vor allem der Musiker strahlt mit einem breiten Lächeln. Wohin das Ehepaar gemeinsam unterwegs ist, lässt Heidi allerdings offen. Mutmaßlich steht der Flug im Zusammenhang mit der laufenden Tokio Hotel-Tour. Das kurze Schwarz-Weiß-Video wird dabei mit dem Song "Love Who Loves You Back" der Band Tokio Hotel untermalt.

Auch modisch gibt es in dem Clip einiges zu entdecken. Heidi trägt ihre langen Haare offen und zeigt sich mit Pony. Dazu kombiniert sie ein kurzes Kleid, eine transparente Strumpfhose und hohe Stiefel. Welche Farben ihr Outfit tatsächlich hat, bleibt allerdings ein Geheimnis – der Schwarz-Weiß-Filter lässt sie nicht erkennen. Tom setzt bei seinem Look auf Lässigkeit: Der Gitarrist ist in T-Shirt und Hose gekleidet und trägt dazu gemusterte Schuhe. In seiner freien Hand hält er sein Smartphone. Ein Blick in die Kabine verrät noch weitere Details. Neben den typischen ovalen Fenstern sind zusätzliche Ledersitze zu sehen. Auch Gepäck und abgelegte Kleidungsstücke liegen in dem Flieger. Ganz allein waren Heidi und Tom während des Flugs zudem nicht: Am unteren Rand der Aufnahme ragt ein angeschnittenes Bein ins Bild. Ein Clip vorab zeigt Susi Listing, die Frau des Tokio-Hotel-Bassisten Georg Listing (39), im Pilotencockpit.

Heidi und Tom sind bereits seit 2019 verheiratet. Ihre Hochzeit feierten sie im Sommer auf einer Yacht vor der italienischen Insel Capri. Mit vollem Namen heißt das Model seitdem Heidi Kaulitz. Tom ist gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (37) Teil der Band Tokio Hotel. Heidi ist Mutter von vier Kindern: Leni, Henry, Johan und Lou. In den sozialen Medien zeigen sich die Germany's Next Topmodel-Chefin und ihr Ehemann immer wieder vertraut und verliebt. Ob gemeinsame Ausflüge, Auftritte auf dem roten Teppich oder kleine Momente aus dem Alltag – Heidi lässt ihre Instagram-Follower regelmäßig an ihrem Leben als Paar teilhaben. Auch in dem neuen Video steht das Miteinander des Ehepaares im Mittelpunkt: Statt einer Nachricht oder einer Ortsangabe zeigt Heidi lediglich den stummen Moment, in dem sie und Tom sich über den Mittelgang hinweg an den Händen halten.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/stories/heidiklum/4033835979759871152/ Heidi Klum und Tom Kaulitz im Privatjet im November 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit Tokio Hotel im Privatjet, November 2026

Anzeige Anzeige