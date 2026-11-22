Ralph Fiennes (63) weiß ganz genau, welche seiner berühmten Schurkenrollen ihm mehr Angst macht. Bei der New Yorker Premiere von "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" legte sich der Filmstar im Gespräch mit E! News eindeutig fest. Präsident Snow, den er in dem neuen Prequel zum Leben erweckt, ist für ihn der schlimmere Bösewicht. Lord Voldemort, den er in den Harry Potter-Filmen verkörperte, kommt damit nur auf Platz zwei. Ralph begründete seine Wahl mit deutlichen Worten: Während der dunkle Magier eine reine Fantasiefigur sei, gebe es Machthaber wie Snow auch im echten Leben. "Snow. Weil es die Snows da draußen gibt. Sie sind real. Sie kommen vor. Sie beeinflussen uns. Sie sind jetzt in der Welt und organisieren in diesem Augenblick das Töten und die Demütigung von Menschen. Es passiert", betonte der Brite.

Trotzdem betrachtet der Schauspieler seine Rolle nicht einfach als klassischen Schurken. Snow selbst sehe sich nämlich gar nicht als Bösewicht, betonte er im Gespräch mit E! News. Deshalb versuche er, die Sichtweise und die Bedürfnisse der Figur nachzuvollziehen. "Die Menschen, die die Welt geschaffen haben, diese Welt, sagen, du bist der Bösewicht. Aber wenn du den Bösewicht spielst, sagst du nicht: 'Ich bin der Bösewicht.' Du sagst: 'Ich bin diese Person in diesem gegenwärtigen Moment, mit diesen Absichten. Dingen, die ich brauche. Dingen, die ich will.' Aber ich sage nicht: 'Ich spiele den Bösewicht'", beschrieb er seine Herangehensweise. Dabei ließ er sich auch von seinen Snow-Vorgängern Donald Sutherland (†88) und Tom Blyth (31) inspirieren. Vor allem die intensive und düstere Intelligenz, die Donald der Figur verliehen hatte, wollte Ralph aufgreifen. Krampfhaft etwas völlig Neues zu erschaffen, sei wiederum nicht sein Ziel gewesen.

Wie bedrohlich Ralph am Set wirklich wirkte, bekam auch sein Co-Star Iona Bell hautnah mit. Die Schauspielerin ist in dem Film als Lou Lou zu sehen, die als Ersatztribut aus Distrikt 12 antritt. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen habe sie den Eindruck gehabt, dass er noch ganz in seiner Rolle steckte, verriet sie. Zunächst habe sie ihn deshalb als einschüchternd empfunden, abseits der Kamera habe sich Ralph aber als sehr liebenswürdig entpuppt, stellte Iona gegenüber E! News klar: "Er war sehr lieb. Er war definitiv in seiner Rolle. Er war ein bisschen unheimlich." Einen kleinen Vorgeschmack auf seine Darstellung lieferte bereits ein zuvor veröffentlichter Trailer. Darin richtet Präsident Snow eine unmissverständliche Drohung an den jungen Haymitch Abernathy, der von Joseph Zada (21) gespielt wird.

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Getty Images Ralph Fiennes bei der Londoner Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping"

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Getty Images Ralph Fiennes, Schauspieler, 2025

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