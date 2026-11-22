Jamey Heath hat sich überraschend versöhnlich gegenüber Blake Lively (39) gezeigt: Der Chef von Wayfarer Studios und langjährige Produktionspartner von Justin Baldoni (42) äußerte sich jetzt bei der Premiere der Dokumentation "It Ends with Justice" im Lumiere Cinema in Los Angeles erstmals ausführlich über den Rechtsstreit rund um den Film It Ends With Us. Obwohl Jamey der Schauspielerin erneut vorwarf, nicht die Wahrheit gesagt zu haben, stellte er sich schützend vor sie, als im Saal Buhrufe laut wurden. Da im Publikum offenbar vor allem Unterstützer von Justin saßen, wandte er sich direkt an mögliche stille Befürworter der Gegenseite: "Vielleicht sitzt hier im Publikum jemand, der still ist und Blake unterstützt … Wenn ihr hier seid, mache ich euch keinen Vorwurf. Und ihr solltet dafür nicht lächerlich gemacht werden", erklärte er in einem von TMZ veröffentlichten Video. Trotz seiner weiterhin bestehenden Anschuldigungen richtete der Produzent einen deutlichen Appell an die Anwesenden: "Wir können das nicht überstehen, indem wir Blake dämonisieren."

Die Dokumentation hatte Jamey sichtlich mitgenommen, denn er erklärte, dass sein Herz rase, nachdem er noch einmal gesehen habe, was Justin und er durchgemacht hätten. Dennoch betonte er, man könne gegen Ungerechtigkeit kämpfen, ohne andere Menschen zu dämonisieren, und zeigte trotz aller Differenzen Mitgefühl für die Schauspielerin: "Ich möchte, dass sie heilt. Ich möchte, dass ihre Kinder sie als wundervolle Mutter sehen", zitierte ihn Popcorned Planet. Dokumentarfilmproduzent Andy Signore (47) bezeichnete den Auftritt gegenüber TMZ als emotional und mutig, setzte aber einen anderen Schwerpunkt: "Menschen, die glauben, dass ihnen Schaden zugefügt wurde, haben das Recht, Rechenschaft einzufordern, bevor jemand sie um Vergebung bittet." Gleichzeitig betonte Andy, dass die von Popcorned Planet produzierte Doku über die Schlagzeilen, Klagen und Machtverhältnisse hinter dem Konflikt keinen Hass gegen Blake fördern solle.

Im Zentrum des Rechtsstreits zwischen Blake, Justin und dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios stehen unter anderem die Vorwürfe sexueller Belästigung, die die Schauspielerin im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu "It Ends With Us" erhoben hatte und die beide Männer entschieden bestreiten. Für besonderes Aufsehen sorgte in dem Verfahren zudem ein privates Geburtsvideo von Jameys Ehefrau, das der Produzent ihr und ihrer Assistentin laut Blakes Darstellung ungefragt am Set vorgespielt habe. Die Schauspielerin ging zunächst davon aus, es handle sich um pornografisches Material. Jamey sprach hingegen von einem harmlosen Familienvideo, woraufhin ein Bundesrichter die vertrauliche Vorlage sämtlicher Aufnahmen anordnete, um die widersprüchlichen Schilderungen zu klären.

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Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

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Getty Images Blake Lively bei der UK-Gala von "It Ends With Us" im August 2024

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