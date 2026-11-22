Queen Latifah (56) wurde in jungen Jahren stark von Dolly Parton (†80) geprägt. Die Countrysängerin half ihr dabei, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln und selbstbewusst aufzutreten. Wie OK! Magazin berichtet, teilte die Rapperin ihre Gedanken dazu am Rande der Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame. Damals sei sie ein kurviges junges Mädchen gewesen und habe in der im August verstorbenen Sängerin ein wichtiges Vorbild gefunden. "Sie zeigte mir, dass man es gut tragen kann. Und dass man es mit Selbstbewusstsein tragen kann", erinnerte sich Queen Latifah. Durch Dolly lernte sie, ihre Figur anzunehmen und ihre Kurven mit Stolz zu zeigen. Doch auch abseits des Äußeren hinterließ die Musikerin einen bleibenden Eindruck bei ihr. Sie vermittelte ihr, wie wichtig ein selbstsicheres Auftreten ist, wie man Lebensfreude ausstrahlt und als Frau für sich selbst einsteht.

Queen Latifah sprach voller Bewunderung über ihr großes Vorbild: "Dolly Parton, was für ein großartiger Mensch. Sie hat mich mein ganzes Leben lang so sehr beeinflusst." Besonders beeindruckt habe sie die Art, wie die Sängerin durchs Leben ging. "Sie war eine dieser Frauen, die einem einfach gezeigt haben, wie man Dinge angeht, darüber lacht und Spaß dabei hat, ihnen aber trotzdem klarmacht, wer das Sagen hat", schwärmte die Schauspielerin. Neben diesen persönlichen Lektionen seien es vor allem Dollys Herzlichkeit, Freundlichkeit und Musik gewesen, die sie geprägt hätten. Bis kurz vor ihrem Tod habe die Countrylegende Anteil an ihrem Leben genommen. So habe sie ihr im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an The Voice sogar persönliche Grüße und Glückwünsche geschickt. Auch beruflich arbeiteten die beiden zusammen. 2012 standen sie für die Musicalkomödie "Joyful Noise" gemeinsam vor der Kamera. Außerdem nahmen sie für den Soundtrack das Duett "Not Enough" auf. In diesem Jahr waren sie erneut musikalisch vereint: Gemeinsam mit Miley Cyrus (33), Lainey Wilson (34) und Reba McEntire (71) wirkte Queen Latifah an einer Neuaufnahme von Dollys Song "Light of a Clear Blue Morning" mit.

Queen Latifah ist nicht die Einzige, die nach Dollys Tod von einer besonderen Begegnung mit der Countrylegende erzählt. Auch Emmy Rossum (40) blickte kürzlich auf einen prägenden gemeinsamen Tag im Tonstudio zurück. Im Jahr 2000 hatten die beiden für den Film "Songcatcher" den Titel "When Love Is New" aufgenommen. Das von Dolly selbst geschriebene Stück sei als Mutter-Tochter-Duett angelegt gewesen. Zu der Zusammenarbeit kam es, nachdem die Filmproduzenten die Sängerin um einen Beitrag zum Soundtrack gebeten hatten. Dolly sah sich daraufhin den Film an und entschied, eigens einen Song für sich und die damals noch junge Emmy zu schreiben. Obwohl die beiden nur etwa einen Tag miteinander verbrachten, blieb die Begegnung für die Schauspielerin eine besondere persönliche Erinnerung.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Queen Latifah und Dolly Parton

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Getty Images Queen Latifah bei den 79. Tony Awards im Radio City Music Hall, New York, 7. Juni 2026

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