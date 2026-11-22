Whoopi Goldberg (71) hat eine überraschende Geschichte aus ihrer Vergangenheit erzählt. Wie die Schauspielerin jetzt in der US-Talkshow "The View" verriet, wurde sie vor vielen Jahren vor einem Flug am Flughafen von Behörden aufgehalten und befragt. Der Grund für die Kontrolle war offenbar ein Eintrag auf einer nicht näher bezeichneten Liste. "Mein Name stand vor Jahren auf der Liste, und sie haben mich zu verschiedenen Dingen befragt", erinnerte sie sich in der Sendung. Nach einer Werbepause lieferte die 71-Jährige die entscheidende Erklärung für das merkwürdige Erlebnis nach. Offenbar war ihr Name schlicht falsch geschrieben worden und hatte so die Kontrolle ausgelöst. Ernsthafte Folgen hatte die Verwechslung für sie aber nicht. Nach der Befragung durfte Whoopi wie vorgesehen an Bord gehen und ihre Reise fortsetzen.

Weitere Details gab die Moderatorin in der Sendung nicht preis. Wann genau sich der Zwischenfall ereignet hatte, welche Behörde sie damals befragte und welchem Zweck die mysteriöse Liste diente, ließ sie offen. Zur Sprache kam die Anekdote während einer Diskussion über einen mutmaßlichen Spionagefall. Whoopi wunderte sich darüber, dass eine der Spionage für China verdächtigte Frau international reisen dürfe, während sie selbst einst wegen eines fehlerhaft notierten Namens überprüft worden sei. Um Spekulationen gleich vorzubeugen, stellte die Schauspielerin klar: "Bevor ihr alle nachschaut, auf welcher Liste ich stand: Das war vor einer Zillion Jahren, und sie haben meinen Namen falsch geschrieben." Auch ihre damalige Reaktion auf die Befragung schilderte Whoopi mit Humor: "Ich weiß nicht, ich will sowieso nicht in dieses Flugzeug!" Letztlich habe sie ihre Reise jedoch ohne weitere Schwierigkeiten antreten können. "Ich bin geflogen, und alles war in Ordnung", fasste die Schauspielerin den Ausgang der Verwechslungsgeschichte zusammen.

Whoopi, die kürzlich erzählte, dass sie keine Partnerschaft für ihr Glück brauche, heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Caryn Elaine Johnson. Ob das bei der damaligen Verwechslung eine Rolle spielte, führte sie in der Sendung nicht weiter aus. Die Schauspielerin machte stattdessen deutlich, dass der Jahrzehnte zurückliegende Zwischenfall für sie längst erledigt sei. Vor allem wollte sie offenbar verhindern, dass Zuschauer nun nach weiteren Details suchen und ihre Erzählung infrage stellen. "Man sagt etwas, und dann graben sie nach und wollen zeigen, wie man darüber gelogen hat. Es ist passiert, und wir haben es hinter uns gelassen", betonte Whoopi. Es war nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin mit den Behörden in Kontakt kam. Bereits 1985 nahm sie an einem Protest an der University of California in Berkeley teil. Weil die Gruppe einen Gebäudeeingang blockiert hatte, wurde Whoopi gemeinsam mit weiteren Demonstranten vorübergehend festgenommen. Ob diese Festnahme etwas mit der späteren Befragung am Flughafen zu tun hatte, ist nicht bekannt.

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Getty Images Whoopi Goldberg beim Tribeca Festival in New York, Juni 2026

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Getty Images Whoopi Goldberg auf der Pariser Fashion Week im Januar 2025

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