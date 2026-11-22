Glenn Close (79) hat bei der Verleihung ihres Ehrenoscars einen sehr persönlichen Einblick in ihre Vergangenheit gegeben. Die Schauspielerin wurde am Sonntag bei den Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Los Angeles ausgezeichnet. Mit 79 Jahren stand sie dort auf der Bühne und sprach in ihrer bewegenden Dankesrede offen über ihre Kindheit und Jugend in einer streng reglementierten religiösen Gruppierung. Von ihrem siebten bis zu ihrem 22. Lebensjahr hätten deren Regeln vorgegeben, wie sie aussah, welche Beziehungen sie führte und wie frei sie sich entfalten durfte, so oe24. Diese Jahre hätten ihr lange das Gefühl gegeben, nicht dazuzugehören und eine Außenseiterin zu sein. Wie stark die damalige Zeit ihr Selbstbild bis heute beeinflusst, machte Glenn vor dem prominenten Publikum deutlich. "Es fällt mir sehr schwer, diese unglaubliche Ehre zu begreifen, denn die Wahrheit ist, dass ich das Epigenom einer Außenseiterin in mir trage", erklärte sie bei den Governors Awards. In der Gruppierung habe man ihr unter anderem nahegelegt, nicht in den Spiegel zu schauen, nicht zu flirten und sich nicht frei auszudrücken. Außerdem sei sie über einen längeren Zeitraum von ihren Eltern getrennt gewesen.

Auch ihren Blick auf Preisverleihungen führte die Darstellerin auf dieses Gefühl zurück: "Als Außenseiterin machte ich mir nie Gedanken darüber, ob ich gewinnen würde oder nicht, auch wenn ich in manchen Jahren dachte, dass ich vielleicht eine Chance hätte." Bei der Gruppierung, von der Glenn sprach, handelt es sich um die Bewegung Moral Re-Armament (MRA). Ihre Eltern hatten sich ihr angeschlossen, als die spätere Hollywoodschauspielerin noch ein Kind war. Während ihres Aufwachsens durfte Glenn nur selten Filme sehen. Auch für eigene Interessen und Wünsche blieb ihr kaum Raum. Erst mit 22 Jahren kehrte sie der Bewegung den Rücken. Danach konzentrierte sie sich zunehmend auf die Schauspielerei und machte damit ausgerechnet jene Kunstform zu ihrem Beruf, die ihr in jungen Jahren größtenteils verwehrt geblieben war.

Nach acht regulären Oscarnominierungen in 43 Jahren sei die Ehrung für sie mehr als nur eine Würdigung ihrer Arbeit. Sie gebe ihr auch das Gefühl, endlich Teil der kreativen Gemeinschaft zu sein, die sie so bewundere. Umso emotionaler sei für sie deshalb nun die Anerkennung durch die Hollywoodgemeinschaft gewesen. Die goldene Statuette widmete Glenn an diesem Abend ihrer Tochter Annie Starke, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet und damit beruflich den gleichen Weg eingeschlagen hat wie ihre Mutter. Ihre erste Oscarnominierung bekam Glenn 1983 für ihre Rolle in "The World According to Garp". In den folgenden Jahrzehnten wurde sie unter anderem für "Fatal Attraction", "Dangerous Liaisons", "Albert Nobbs" und "The Wife" erneut für den begehrten Filmpreis nominiert. Einen regulären Oscar konnte sie bei keiner dieser Nominierungen mit nach Hause nehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Glenn Close bei den 17. Governors Awards in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Glenn Close nimmt bei den 17. Governors Awards in Hollywood den Ehrenoscar entgegen

Anzeige Anzeige