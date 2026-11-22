Chelsea Handler (51) weiß genau, was sie von einem potenziellen Partner erwartet. Bücher spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wer im vergangenen Monat kein einziges Buch gelesen hat, braucht bei der Comedian gar nicht erst auf eine Beziehung zu hoffen. Diese klare Haltung erklärte sie im Podcast "Absolutely Not" von Heather McMahan. "Du musst Bücher lesen. Ich möchte keine Menschen daten, die nicht lesen. Es ist so: 'Hast du im Ernst im letzten, sagen wir, Monat kein Buch gelesen? Dann kann ich nicht mit dir zusammen sein'", stellte Chelsea klar. Doch allein die Tatsache, dass ein möglicher Partner liest, reicht ihr noch nicht aus. Auch die Auswahl seiner Lektüre ist für die Autorin entscheidend. Sie legt Wert darauf, dass Bücher den eigenen Horizont erweitern und Einblicke in Lebenswelten vermitteln, mit denen man bisher wenig Berührungspunkte hatte.

Wie ernst Chelsea diese Einstellung nimmt, verdeutlichte sie anhand einer Geschichte über ein früheres Date. Einige Aussagen des Mannes hatten sie stutzig gemacht, weshalb sie ihn fragte, welches Buch er zuletzt gelesen hatte. Seine Antwort: die Autobiografie "Shoe Dog" von Nike-Gründer Phil Knight. Begeistern konnte er Chelsea damit allerdings nicht. Ihrer Ansicht nach passte die Lektüre lediglich zu seinem eigenen Streben nach Reichtum und Erfolg. "Ich dachte mir: 'Wie wäre es damit, ein Buch über jemanden zu lesen, der beispielsweise in Somalia lebt? Wie wäre es mit einem Buch über etwas, womit du selbst keine Erfahrung hast oder worüber du nichts weißt? Das ist eine großartige Möglichkeit, deinen Horizont zu erweitern und zu verstehen, wie groß die Welt ist'", erzählte sie im Podcast. Für ihre Haltung erhielt Chelsea auch in den sozialen Medien Zuspruch. Amelia Dimoldenberg (32) reagierte mit einem Hundert-Punkte-Emoji. Andere Nutzer betonten ebenfalls, dass Bücher vor allem neue Perspektiven eröffnen sollten.

In ihrem Liebesleben hat Chelsea, die nach eigenen Aussagen Affären bevorzugt, bereits einige öffentlich bekannte Beziehungen hinter sich. So war sie mit Comedian Jo Koy (55) zusammen. 2022 trennten sich die beiden jedoch wieder. Zuvor war die Moderatorin unter anderem mit Hotelier André Balazs und Rapper 50 Cent (51) liiert. Mit ihren aktuellen Aussagen macht sie deutlich, welchen Stellenwert geistige Neugier für sie bei einem möglichen Partner hat.

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Getty Images Chelsea Handler, Schauspielerin

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Getty Images Chelsea Handler, Januar 2023

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