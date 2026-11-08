Bill Haders Töchter finden ihren berühmten Papa peinlich

Bill Hader (48) mag in Hollywood zwar große Erfolge feiern, zu Hause bekommt er dafür aber trotzdem keine Sonderbehandlung. Ganz im Gegenteil: Seine Töchter Hannah, Harper und Hayley finden die Filmauftritte ihres berühmten Papas ziemlich peinlich. Das zeigte sich auch bei der Premiere der animierten Dr.-Seuss-Adaption "Der Kater mit Hut". Darin leiht der Schauspieler dem titelgebenden Kater seine Stimme und singt sogar gleich zu Beginn das Titellied. Vor allem Harper war davon offenbar wenig begeistert. "In dem Moment, in dem es losgeht, singe ich ein Titellied, und meine 14-jährige Tochter meinte nur: 'Oh Gott'", erzählte Bill im Gespräch mit Extra. Auch ihre Schwestern schienen seine Begeisterung für den Auftritt nicht zu teilen. Das gemeinsame Urteil der drei Mädchen fiel jedenfalls eindeutig aus: "Du bist so peinlich", berichtete der 48-Jährige dem Medium über die wenig schmeichelhafte Reaktion seiner Kinder.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Rolle ihres Vaters bei den Kids für Fremdscham sorgte. Bei einer Premiere von "Findet Dorie" stand eine seiner Töchter einfach auf und verließ den Saal, als sie seine Stimme erkannte. Der Hollywoodstar folgte seiner Tochter daraufhin nach draußen. Dort wollte sie sofort wissen: "Bist du in dem ganzen Film?" Bill erklärte ihr jedoch, seine Figur sei nur in dieser einen Szene zu hören. Doch das Mädchen blieb skeptisch und hakte laut seiner Schilderung gegenüber Extra nach: "Lügst du mich an?" Erst als ihr Papa erneut versicherte, dass kein weiterer Auftritt folgen werde, gab sie sich mit einem knappen "Okay" zufrieden.

Hannah, Harper und Hayley stammen aus Bills früherer Ehe mit Maggie Carey. Trotz einiger bekannter Rollen in Filmen wie "Superbad", "Nie wieder Sex mit der Ex" und "Dating Queen" bleibt der Filmstar für die drei in erster Linie ihr Vater, dessen Stimme ihnen im Kino offenbar unangenehm auffällt. Dieses Gefühl kann Bill aber sogar nachvollziehen: Auch er selbst sieht und hört sich nur ungern auf der Leinwand. "Man muss sich selbst auf dem Bildschirm ansehen. Und das macht grundsätzlich keinen Spaß. Ich mag nicht, wie ich klinge. Ich mag nicht, wie ich aussehe. Es ist einfach peinlich", gestand er gegenüber The Independent.

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Imago Bill Hader bei den 77. Directors Guild of America Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills

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Getty Images Bill Hader, Komiker

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