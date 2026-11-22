Jasmin Wagner (46) hat sich als Blümchen endgültig von der Live-Bühne verabschiedet. Im Oktober stand die Sängerin in Florian Silbereisens (45) Show "Schlagerbooom" ein letztes Mal als ihre bekannte Kunstfigur im Rampenlicht. Ab jetzt soll sich ihr Alltag vor allem um ihre Familie drehen. Im Funke-Podcast "Road to Glory – Promi-Talk mit Alexander Nebe" erzählte Jasmin jetzt, wie sehr ihr Ehemann und ihre vierjährige Tochter ihr während der Konzertreisen gefehlt haben. Nach den Auftritten ging es für sie oft nicht zur Party, sondern allein zurück ins Hotel. "Ich sitze nach Konzerten manchmal allein im Hotelzimmer und vermisse meinen Mann und meine Tochter", sagte die Musikerin. Die Kleinkindjahre lassen sich schließlich nicht wiederholen. Darum zieht Jasmin gemütliche Abende im Kreis der Familie künftig langen Backstagepartys vor – schließlich will sie keinen der großen Entwicklungsschritte ihrer Tochter verpassen.

Die Zeit mit ihrem Kind ist für Jasmin begrenzt, und genau deshalb will sie diese ganz bewusst nutzen. Ihre Rolle als Mutter möchte sie nicht überwiegend anderen Menschen überlassen. "Natürlich könnte ich für alles jemanden engagieren. Aber ich möchte die Mama sein, die da ist", stellte sie in dem Podcast klar. Rückblickend will sie niemals das Gefühl haben müssen, dass eine Nanny im Leben ihrer Tochter eine größere Rolle gespielt hat als sie selbst. Genauso wenig möchte sie es irgendwann bereuen, wegen zahlloser Bühnenauftritte entscheidende Momente versäumt zu haben. Einfach fiel der Sängerin dieser Schritt jedoch keineswegs. Gegenüber Bunte schilderte sie, welche Fragen sie sich gestellt hat: "Wie viel ist eigentlich genug? Wie viele Konzerte soll ich noch spielen? Wie viel Geld muss ich noch verdienen?" Nach vielen schönen Erlebnissen in ihrer zweiten Blümchen-Ära fällt ihre Bilanz positiv aus: "Es reicht mir, ich bin glücklich."

Als Blümchen wurde Jasmin in den 1990er-Jahren mit Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang" berühmt. In den 2000er-Jahren beendete sie das Musikprojekt zunächst, bevor sie 2019 ihr Comeback feierte. Im November 2022 wurde sie im Alter von 42 Jahren zum ersten Mal Mutter. Eigentlich hatte die Sängerin ihren Abschied von der Bühne schon für 2025 geplant. Damals sollte in Hamburg ein "letzter Rave" stattfinden, doch sie sagte das Konzert wegen der schweren Erkrankung ihrer Mutter ab. Inzwischen geht es ihrer Mutter wieder besser. "Dafür bin ich unendlich dankbar! Es war eine schwere Reise, die mich komplett in Anspruch genommen hat", erzählte Jasmin im Podcast. Gemeinsam mit ihrer Mama hat sie bereits New York unsicher gemacht – und auch die nächste Traumreise ist schon ins Auge gefasst: Ganz oben auf der Wunschliste der beiden steht nämlich Island.

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Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner macht Urlaub in Thailand, Februar 2026

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Imago Sängerin Jasmin Wagner im August 2023 in Berlin

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