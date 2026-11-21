Prinz Harry (42) hat mit einem Besuch bei "This Morning" für eine echte Überraschung gesorgt. In der Morgensendung des britischen Senders ITV nahm der Herzog von Sussex auf dem Studiosofa Platz und plauderte dort über eine eher unerwartete Seite seines Lebens in den USA. Empfangen wurde er im Studio von den beiden Moderatoren Alison Hammond und Dermot O'Leary (53). Wie die Programmankündigung der Show verrät, plauderte der Royal aus, was er während der letzten sechs Jahre in Kalifornien wirklich vermisst hat. Dabei drehte sich seine Antwort jedoch weder um Verwandte noch um vertraute Plätze, sondern ausgerechnet ums Wetter: Harry sehnt sich eigenen Worten zufolge nach den britischen Wintern. Damit dürfte er bei vielen Zuschauern für ungläubiges Staunen gesorgt haben – denn statt Sonne und milde Temperaturen zu feiern, fehlte ihm in der Wahlheimat tatsächlich die kalte Jahreszeit auf der Insel.

Mit diesem Geständnis spannt Harry einen Bogen zwischen seinem Alltag in den USA und seiner Heimat: Auf der einen Seite steht das Leben unter der kalifornischen Sonne, die an der US-Westküste fast das ganze Jahr über lacht – auf der anderen Seite stehen seine Erinnerungen an die meist trüben, regnerischen und kühlen Winter in Großbritannien. Und genau dieses Winterwetter hat dem Prinzen in seiner Wahlheimat der letzten Jahre offenbar gefehlt. Bei seinem Auftritt in der Sendung gewährte er damit einen persönlichen Einblick darin, wie er das Leben fernab seines Geburtslandes erlebte.

Harry, der im September seinen 42. Geburtstag feierte, führt seit seiner Hochzeit mit Meghan Markle (45) im Jahr 2018 den Titel Herzog von Sussex. Gemeinsam zieht das Paar seine beiden Kinder – Sohn Archie und Tochter Lilibet – groß. 2020 kehrten Harry und Meghan ihren offiziellen Pflichten im britischen Königshaus schließlich den Rücken und schlugen in den USA ein neues Kapitel auf. Von dort aus verfolgten der Prinz und seine Frau zahlreiche eigene Projekte. Harry veröffentlichte zudem im Jahr 2023 seine Memoiren "Spare", in denen er ausführlich über sein Leben als Royal und das Verhältnis zu seiner Familie schrieb.

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