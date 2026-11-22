Melissa Heitmann (30) muss derzeit mit heftigem Gegenwind im Netz klarkommen. Die Influencerin wurde ungeplant schwanger und hat sich dazu entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen. Nachdem sie ihren Plan öffentlich gemacht hatte, hagelte es Kritik. Im Promiflash-Interview spricht sie über Nachrichten, die unter die Gürtellinie gingen: "Ich finde durchaus, dass sachliche und angemessene Kritik ihre Berechtigung hat. Was ich allerdings überhaupt nicht in Ordnung finde, sind Beleidigungen, Todeswünsche oder teilweise sehr übergriffige Fragen." Besonders verletzt hätten sie dabei die Zweifel einiger Nutzer, ob sie den Vater ihres ungeborenen Kindes überhaupt kenne. Diese Unterstellung empfindet die Erotik-Darstellerin als respektlos. Für sie ist das zudem ein Eingriff in ihr Privatleben, der niemandem zusteht. Deshalb fand Melissa deutliche Worte: "Natürlich weiß ich, mit wem ich intim war, und natürlich weiß ich in diesem Fall auch, wer der Vater ist."

Wie geht Melissa mit Kommentaren, die nicht wohlwollend sind, um? "Ich versuche, mir solche Kommentare nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen und mich darauf zu konzentrieren, dass ich mit meiner Entscheidung im Reinen bin", erklärt sie gegenüber Promiflash. Für die TV-Bekanntheit sind Schwangerschaftsabbrüche in der Gesellschaft noch immer ein großes Tabuthema. Kritisch sieht sie auch die rechtliche Lage in Deutschland: Ein Abbruch steht im Strafgesetzbuch und ist grundsätzlich rechtswidrig. Straffrei bleibt er nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zu den vorgesehenen Regelungen zählen unter anderem eine verpflichtende Beratung sowie eine dreitägige Bedenkzeit. Beratungsangebote hält Melissa grundsätzlich für sinnvoll. Gleichzeitig spricht sie sich für einen offeneren gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema aus und wünscht sich, dass betroffene Frauen weniger unter Rechtfertigungsdruck stehen.

Begonnen hatte alles mit einem positiven Schwangerschaftstest, der bei Melissa nach eigener Schilderung ein starkes Gefühlschaos auslöste. Da ihre Periode ausgeblieben war, hatte sie bereits geahnt, dass sie schwanger sein könnte. Das tatsächliche Ergebnis schockte sie aber trotzdem. "In meinem Kopf sind sofort unzählige Gedanken und Szenarien entstanden: Wie könnte es jetzt weitergehen? Was werde ich machen? Wie wird der Vater reagieren? Was würde eine Schwangerschaft für mein Leben bedeuten?", erzählte sie im Promiflash-Interview. Zunächst habe sie die Situation erst einmal begreifen und ihre verschiedenen Möglichkeiten abwägen müssen. Die wiederholten Fragen aus ihrer Community, wer der Vater sei, hatte Melissa bereits zuvor öffentlich zurückgewiesen. Zugleich stellte sie klar, dass für sie nie ein Zweifel daran bestanden habe, wer der Vater des Kindes sei. Die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch habe sie dennoch eigenständig und unabhängig getroffen. Die Meinung des Mannes habe dabei keine entscheidende Rolle gespielt.

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, September 2026

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