Anthony Mackies (48) vier Söhne lassen sich vom Superheldenstatus ihres Vaters kaum beeindrucken. Wie der "Captain America"-Darsteller jetzt gemeinsam mit seinem "12 12 12"-Kollegen Jamie Dornan (44) im Interview mit E! News verriet, wollen ihn seine Kinder zu Hause vor allem als Papa erleben. Auch seine Rolle als Soldat mit übernatürlichen Kräften ändert daran offenbar nichts. Lachend fasste der Schauspieler die Haltung seines Nachwuchses zusammen: "Meinen Jungs könnte das nicht egaler sein. Letztendlich habe ich erkannt, dass sie einfach wollen, dass ich ihr Vater bin." Anthony genießt es, dass seine Söhne in ihm keine berühmte Leinwandfigur sehen. "Ich liebe die Tatsache, dass alles, was sie von mir wollen, ich selbst bin. Und wenn ich dann nach Hause komme, können wir eine große Familie sein", erzählte er E! News. Zur gemeinsamen Zeit mit den Jungs, die er mit seiner Ex-Frau Sheletta Chapital hat, gehört zum Beispiel Pickleball. Völlig kalt ließ die Filmwelt seine Kinder dann aber doch nicht: Bei einer Filmpremiere erlebten sie zum ersten Mal ein Event dieser Größenordnung.

Bei Jamies drei Töchtern sieht das ganz anders aus. Dulcie, Elva und Alberta durften ihren Vater bei den Dreharbeiten zu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" in Neuseeland begleiten. In dem Fantasyfilm übernimmt er die Kultrolle des Aragorn und tritt damit in die Fußstapfen von Viggo Mortensen (68). Regie führt Andy Serkis, gedreht wird in Neuseeland. In die Kinos soll der Streifen am 16. Dezember 2027 kommen. Der Schauspieler hatte bereits zuvor klargestellt, dass er Viggo keineswegs übertreffen wolle. Stattdessen wolle er respektvoll mit dessen filmischem Vermächtnis umgehen. Für die Dreharbeiten nahm Jamie seine drei Töchter, die er mit seiner Frau Amelia Warner (44) hat, mit nach Neuseeland. So konnten die Mädchen seinen für sie ungewohnt heldenhaften Auftritt direkt am Set miterleben. Sie sahen ihn im Kampf gegen Orks – und fanden diesen Anblick tatsächlich cool.

Die drei langweilen sich laut dem Schauspieler normalerweise schnell an seinen Sets, weil er dort immer wieder dieselben Szenen spiele. Bei einem nächtlichen Dreh mit Kämpfen und enthaupteten Orks hielten sie jedoch durch. Ihr Urteil: "Es war cool." Für Jamie war es schön, sich seinen Kindern einmal als Held zu zeigen. Augenzwinkernd ergänzte er: "Wenn sie mich nach 'Der Herr der Ringe' nicht cool finden, bin ich erledigt. Wenn das für meine Kinder nicht gut genug ist, dann weiß ich nicht, was ich ihnen sonst noch bieten soll." Anthony und Jamie kennen sich übrigens schon länger: Bereits 2019 standen sie für den Film "Synchronic" gemeinsam vor der Kamera. Nun sind die beiden erneut zusammen zu sehen. In der neuen Apple-TV-Serie "12 12 12", die am 13. November an den Start geht, dreht sich alles um einen aufwendig geplanten Bankraub in Zürich.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jamie Dornan und Anthony Mackie

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Getty Images Anthony Mackie, Februar 2025

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