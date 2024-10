Zweideutig: Macht Jamie Dornan Bemerkung über Sex-Leben?

Es passiert bestimmt nicht selten, dass Jamie Dornan (42) mit sexuellen Themen in Verbindung gebracht wird – schließlich ist er besonders für seine Rolle in "Fifty Shades Grey" bekannt. Da passiert es auch schnell mal, dass seine Aussagen etwas zweideutiger interpretiert werden. Wie Daily Mail berichtet, wurde der Schauspieler auf einem Coca Cola-Event gefragt, in welchen Momenten er denn am liebsten eine Diät-Coke genieße. "Nach dem Morgensport", antwortet der Frauenschwarm grinsend – und erntet dafür lautes Gelächter aus dem Publikum. Als er dann noch ein "Es ist ziemlich schön danach" hinzufügt, kann wohl niemand mehr die Zweideutigkeit in Jamies Worten leugnen.

Normalerweise gibt der Ire keine privaten Details über seine Beziehung bekannt. Im Interview mit Us Weekly schwärmte er allerdings davon, wie harmonisch seine Ehe sei. "Es vergeht kein Tag, an dem ich ihr nicht sage, dass ich sie liebe. Wir sind auch mal genervt, aber meist, wenn wir mit den Kids vereisen", plauderte er offen. Selbst bei solchen kleinen Streitereien würde es zwischen ihnen niemals eskalieren. "Wir kennen Paare, die Teller werfen. Aber so sind wir glücklicherweise nicht", betonte er.

Schon seit 2010 sind Jamie und Amelia Warner (42) ein Paar und führen seitdem eine richtige Bilderbuchbeziehung. Nach drei Jahren traten die beiden vor den Traualtar, nur wenige Monate später brachte die Musikerin das erste gemeinsame Kind zur Welt. Nach der Geburt von Dulcie wurde im Februar 2016 Elva geboren. Nesthäkchen Alberta machte die Familie im März 2019 schließlich komplett.

Getty Images Jamie Dornan im Mai 2024

Getty Images Amelia Warner und Jamie Dornan im Juli 2024

