Nach Trennung von Luna: PA Sports zeigt sich mit neuer Frau

Rund sechs Wochen nach dem öffentlich bestätigten Liebes-Aus mit Luna Rabea sorgt PA Sports (36) nun erneut für Aufsehen. Der Essener Rapper teilte in seiner Instagram-Story kommentarlos ein Foto, auf dem er eng an der Seite einer unbekannten Frau zu sehen ist. Die beiden stehen sich dabei so nah, dass sie kurz davor zu sein scheinen, sich zu küssen. Wer die geheimnisvolle Frau ist und was es mit dem Bild auf sich hat, verriet der 36-Jährige zunächst nicht – er kündigte jedoch an, dass seine Fans um 18 Uhr auf seinem Social-Media-Profil vorbeischauen sollten. Seitdem rätseln viele, ob es sich um eine neue Liebe, eine Promo-Aktion oder etwas ganz anderes handelt.

Die Andeutung kommt überraschend schnell nach dem Beziehungsende, das PA Sports und Luna selbst öffentlich gemacht hatten. Die beiden waren rund vier Jahre ein Paar und haben gemeinsam zwei Söhne. Zum Zeitpunkt der Trennung waren die beiden auch verlobt. PA Sports hatte nach dem Beziehungsende betont, man habe lange versucht, die Beziehung zu retten, und sich erst getrennt, als keine gemeinsame Perspektive mehr gefunden werden konnte. Trotzdem wolle man im Guten auseinandergehen – vor allem um der Kinder willen.

In seinem damaligen Statement hatte der Rapper ausdrücklich betont, dass niemand eine Schuld an der Trennung treffe und es "keinen Guten oder Bösen" in der Sache gebe. Dennoch hatte die Meldung vom Beziehungsende hohe Wellen in der Fan-Community geschlagen. PA Sports und Luna hatten sich als Paar offen auf Social Media präsentiert und ihre gemeinsame Familie in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt bleibt abzuwarten, was der Rapper um 18 Uhr auf Instagram tatsächlich veröffentlicht und welche Rolle die Frau auf dem Foto dabei spielt.

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Instagram / pasports PA Sports, Oktober 2025

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Instagram / pasports PA Sports mit unbekannter Frau, April 2026

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Instagram / lunarabea Luna Rabea und PA Sports, Oktober 2025

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