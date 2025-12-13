Fler erntet Shitstorm nach derber Nina-Chuba-Anmache

Fler (43) hat mit einer vermeintlich humorvollen Schwärmerei für Musikkollegin Nina Chuba (27) eine Kontroverse ausgelöst. In einer Episode seines "Podcast ohne Grund" sprach der Rapper begeistert von ihr, setzte dabei allerdings auf provokante Formulierungen, die Wellen schlugen. Er bezeichnete Nina unter anderem als "geile Sau" und erklärte, dass er – obwohl er eigentlich nicht darauf stehe – sich sogar auf erotische Fäkalspielchen mit ihr einlassen würde, wenn sie dies wolle. Mit Aussagen wie diesen überschritt er nicht nur in den Augen zahlreicher Zuhörer eine klare Grenze, auch Rapkollege PA Sports (35) fiel Flers Verhalten unangenehm auf.

PA Sports attackierte den Essener Rapper direkt und betonte den Altersunterschied zwischen dem 43-jährigen Fler und der 16 Jahre jüngeren Nina. In einer Instagram-Story warf er ihm übergriffiges Verhalten vor – nannte ihn einen "Lustmolch", den er in 20 Jahren als einen von "diesen deutschen S*xtouristen" sieht. Ergänzt wurde die Kritik durch ein KI-generiertes Bild, das Fler beim Putzen von PAs Schuhen zeigt, mit dem bissigen Text: "Dachte mir, dass auch Penner beschäftigt werden müssen. Also habe ich den Guten als Schuhputzer eingestellt."

Bekannt für seine provokative Art, hat Fler in der Musikszene eine lange Geschichte mit Meinungsäußerungen, die nicht allen gefallen. Der Rapper, der sich selbst gerne als polarisierende Figur gibt, ist seit Jahren Teil der deutschen Hip-Hop-Kultur und immer wieder in öffentliche Auseinandersetzungen verwickelt. Nina hingegen konzentriert sich auf ihre musikalische Karriere und zieht mit Hits wie "Wildberry Lillet" ein breites, oft sehr junges Publikum an. Die Sängerin hat sich bisher weder zu Flers Äußerungen noch zu PA Sports Verteidigungsaktion geäußert.

Collage: Instagram / fler, Imago Collage: Fler und Nina Chuba

Instagram / pasports PA Sports, Oktober 2025

IMAGO / Berlinfoto Nina Chuba bei einem Konzert in Berlin, Juli 2025

