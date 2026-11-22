Läuten bei Kim Kardashian (46) und Lewis Hamilton (41) etwa schon bald die Hochzeitsglocken? Gerade erst in diesem Jahr haben die Unternehmerin und der Rennfahrer zueinandergefunden – und schon soll der Formel-1-Star über einen Antrag nachdenken. Wie das Magazin Star unter Berufung auf einen Insider berichtet, hat Kim ihrem Partner sogar schon recht präzise Vorstellungen davon mitgeteilt, wie ihr potenzieller fünfter Verlobungsring auszusehen hat. "Kim hat ihm sogar die genauen Vorgaben für die Fassung gegeben, die sie sich wünscht", verriet die Quelle. Wann und wo Lewis um ihre Hand anhalten könnte, ist bislang nicht bekannt. Der Informant ist sich jedoch sicher, dass der Sportler bereits an dem passenden Moment arbeitet: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er den perfekten Antrag auf die Beine stellt. Die Vorbereitungen laufen." Offiziell bestätigt haben die beiden die Gerüchte bislang nicht.

Mit der eigentlichen Hochzeitsplanung will sich der Realitystar aber noch zurückhalten. "Bis er ihr offiziell einen Antrag gemacht hat, wird Kim nicht ernsthaft mit der Hochzeitsplanung anfangen – dafür ist sie zu abergläubisch", erklärte der Insider. Komplett verdrängen lässt sich das Thema für die Unternehmerin aber anscheinend nicht. Zusammen mit ihren Schwestern und guten Freundinnen soll sie schon erste Pläne schmieden – und laut dem Bericht mischt dabei auch Jennifer Lawrence (36) mit. Dem Insider zufolge hat Kim bereits klargemacht, dass die Schauspielerin diesmal unbedingt Teil ihrer Hochzeitsgesellschaft sein soll. Für die Unternehmerin wäre ein Antrag von Lewis allerdings keine Premiere: Bereits viermal in ihrem Leben bekam sie einen Verlobungsring an den Finger gesteckt. Der Ring, den sie sich nun offenbar so detailliert von dem Rennfahrer wünscht, wäre somit bereits ihr fünfter.

Doch noch bevor über einen möglichen Antrag entschieden wird, beschäftigt das Paar offenbar ein ganz anderes Thema: ein gemeinsames Liebesnest. Laut Star hält Kim derzeit Ausschau nach einem Anwesen in den englischen Cotswolds. Ihr Hauptwohnsitz mit ihren vier Kindern soll zwar weiterhin in Los Angeles bleiben, doch ein Zweitwohnsitz in Großbritannien würde ihr regelmäßiges Pendeln zwischen Kalifornien und England erlauben. So ließe sich mehr Zeit mit Lewis verbringen, ohne ihren Familienalltag komplett umzukrempeln. Dem Rennfahrer sei es wichtig, die Verbindung zu seiner englischen Heimat zu bewahren. Zu Kims Kindern aus ihrer Ehe mit Kanye West (49) soll er bereits ein enges Verhältnis aufgebaut haben. Gerade seine Fürsorge für die Kids sei ein wichtiger Grund dafür gewesen, dass Kim sich in ihn verliebt habe – unter anderem soll er ihnen einen Hund geschenkt haben. Kim und Lewis kannten sich übrigens schon mehr als zehn Jahre, bevor aus ihrer Freundschaft in diesem Jahr eine Liebesbeziehung wurde.

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, August 2026

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian

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