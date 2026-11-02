König Haakon ehrt seinen Vater mit einer bewegenden Geste

König Haakon VIII. (53) hat seinem verstorbenen Vater König Harald V. (†89) eine besondere Ehre erwiesen. Am Sonntag, dem 1. November, nahm der Monarch auf der Festung Akershus in Oslo am Gedenktag der norwegischen Streitkräfte teil. Für ihn hatte die Zeremonie in diesem Jahr eine ganz persönliche Bedeutung, denn wie das norwegische Königshaus berichtete, wurde dort auch an Harald erinnert. Zunächst legte Haakon am Nationalen Veteranendenkmal einen Kranz nieder. Danach ging der König in die Schlosskirche von Akershus, in der ein Gedenkgottesdienst stattfand. Dort entzündete er die Gedenkkerze der Streitkräfte, wie RTL berichtet. Im Rahmen der anschließenden öffentlichen Gedenkveranstaltung wurde auch der Name seines Vaters verlesen. Er stand auf der Liste jener Menschen, die 2026 während ihres Dienstes für die norwegische Verteidigung ums Leben gekommen waren. Für die Hinterbliebenen bietet die jährlich stattfindende Feier Gelegenheit, gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken. In diesem Jahr war auch die Königsfamilie selbst von der Trauer betroffen.

Harald war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Als Staatsoberhaupt war er zugleich oberster Befehlshaber Norwegens, außerdem General im Heer und in der Luftwaffe sowie Admiral der Marine. Diese Ämter und Titel hat inzwischen sein Sohn übernommen. Verteidigungschef Eirik Kristoffersen fand bewegende Worte für den verstorbenen Monarchen. "König Harald war Norwegens oberster Befehlshaber in Wort und Tat. Der König war Soldat mit Herz und Seele und hat die Grundwerte der Streitkräfte voll und ganz gelebt. Er zeigte Respekt und bewies Mut", wird er vom Königshaus zitiert. Außerdem betonte er: "Alles für Norwegen war das Leben des Königs und eine Verantwortung, die er bis zuletzt getragen hat." Neben Harald wurden bei der diesjährigen Gedenkfeier sechs weitere Namen verlesen. Der jüngste Verstorbene war gerade einmal 20 Jahre alt und diente als Korporal bei der Finnmark-Brigade. Das Veteranendenkmal ist all jenen gewidmet, die seit 1945 an internationalen Militäreinsätzen teilgenommen haben. Im August 2021 war es von Harald persönlich eingeweiht worden, so berichtet RTL.

Vor der öffentlichen Ehrung hatte sich die Königsfamilie bereits im privaten Kreis von Harald verabschiedet. Am 12. Oktober hatte Königin Sonja (89), die seit 1968 mit dem Monarchen verheiratet gewesen war, im norwegischen Schloss ein Gedenkessen für ihren verstorbenen Ehemann gegeben. Im privaten Rahmen versammelten sich neben den engsten Familienmitgliedern auch 125 Freunde und langjährige Wegbegleiter des früheren Königs. Viele von ihnen hatte Harald durch seine beiden großen Leidenschaften kennengelernt: die Jagd und das Segeln. Haakons Auftritt auf der Festung Akershus stand dagegen ganz im Zeichen des öffentlichen und militärischen Andenkens an seinen Vater. Harald hatte seit seiner Thronbesteigung im Jahr 1991 an der Spitze der norwegischen Streitkräfte gestanden.

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Getty Images König Haakon von Norwegen beim Galadinner zu König Carl XVI. Gustafs 80. Geburtstag in Stockholm

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Getty Images Prinz Haakon mit seinem Vater König Harald von Norwegen

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