Bei ihm entschied das Los: Wer erbt König Haralds Millionen?

Wer bekommt König Haralds (†89) Millionen? Seit der norwegische Monarch am 28. August 2026 gestorben ist, ist offen, wie sein womöglich beträchtliches Privatvermögen innerhalb der Königsfamilie nun aufgeteilt wird. Wie das Magazin Se og Hør berichtet, könnte der private Nachlass mehrere hundert Millionen norwegische Kronen wert sein. Eine offizielle Aufstellung seines Vermögens gibt es bisher allerdings nicht. Klar ist nur, was das Gesetz in diesem Fall vorsieht: Falls der Royal kein Testament hinterlassen hat, steht seiner Witwe Königin Sonja (89) grundsätzlich ein Viertel des Erbes zu. Die restlichen drei Viertel gehen dann zu gleichen Teilen an seine Kinder König Haakon VIII. (53) und Prinzessin Märtha Louise (55). Beide würden somit jeweils 37,5 Prozent erhalten. Ob Harald in seinem letzten Willen eine andere Verteilung festgelegt hat, ist hingegen nicht öffentlich bekannt. Diese Frage bleibt im Moment noch ein Familiengeheimnis.

Nach der gesetzlichen Regelung gehen Haralds Enkel zunächst leer aus. Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Maud Angelica, Leah Isadora und Emma Tallulah sind nicht unmittelbar erbberechtigt, solange ihr Vater Haakon beziehungsweise ihre Mutter Märtha Louise lebt. Auch Marius Borg Høiby (29) gehört rechtlich nicht zu den gesetzlichen Nachkommen des verstorbenen Königs. Er ist der Sohn von Haakons Ehefrau Mette-Marit (53) aus einer früheren Beziehung und damit Haakons Stiefsohn. Harald hätte seine Enkel und seinen Bonusenkel allerdings ausdrücklich in seinem Testament berücksichtigen oder ihnen alternativ schon zu Lebzeiten etwas schenken können. Ob er das tatsächlich getan hat, ist ebenfalls nicht öffentlich bekannt. Frühere Schenkungen, sein letzter Wille oder eine zunächst ungeteilte Weiterführung des Nachlasses könnten die gesetzliche Aufteilung noch verändern. Zum Besitz könnten neben Geld und Kapitalanlagen auch Immobilien, Kunst oder persönliche Andenken gehören. Die Anwesen Kongsseteren und Prinsehytta wurden bereits an eine Person übertragen, deren Identität bis dato nicht öffentlich bekannt ist.

Wie ungewöhnlich eine Erbteilung im Königshaus ablaufen kann, hat Harald selbst in der Vergangenheit erlebt. Als sein Vater König Olav V. im Jahr 1991 verstarb, mussten er und seine Schwestern Ragnhild und Astrid unter anderem Kunstwerke und Erinnerungsstücke unter sich aufteilen. Laut Berichten von Dagbladet wurde ein Teil von Olavs Kunstsammlung in drei Gruppen eingeteilt. Danach bestimmte das Los, welches der Geschwister welche Gruppe bekam. Prinzessin Ragnhild beschrieb diese außergewöhnliche Verteilung auch selbst in ihrer Biografie "Mitt liv som kongsdatter". Harald erhielt damals unter anderem Immobilien. Das Anwesen Bloksbjerg überließ er später Märtha Louise, die es 2020 verkaufte. Das Gut Skaugum, auf dem Haakon und Mette-Marit leben, übertrug er bereits zu Lebzeiten an seinen Sohn.

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Imago König Harald V. an der Königlichen Oper in Stockholm, Juni 2026

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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