Nach 13 Jahren kehrt Taylor Swift auf die CMA-Bühne zurück

Taylor Swift (36) kehrt zu den CMA Awards zurück – und feiert dort ein besonderes Comeback. Die Sängerin wird am kommenden Mittwoch, dem 18. November, bei den 60. CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville auf der Bühne stehen. Damit steht Taylor erstmals seit 13 Jahren wieder als Performerin bei der Show auf der Bühne. Als Gast war Taylor zuletzt vor zehn Jahren bei der Show. Für die Musikerin ist es also in doppelter Hinsicht eine lang erwartete Rückkehr. Durch den Abend führt Lainey Wilson (34). Die Sängerin übernimmt die Moderation der CMA Awards bereits zum dritten Mal in Folge. Welche weiteren Stars neben Taylor für musikalische Höhepunkte sorgen werden, dürfte sich spätestens während der großen Jubiläumsausgabe zeigen.

Taylor könnte Nashville nicht nur mit einem neuen Auftritt, sondern auch mit einer weiteren Trophäe verlassen. Mit ihrem Song "I Knew It, I Knew You" aus dem Animationsfilm "Toy Story 5" ist sie in der Kategorie Single des Jahres nominiert. Nach der Bekanntgabe ihrer Nominierung bestätigte die Sängerin ihre Teilnahme bereits auf Instagram. "Sieht so aus, als hätte ich noch nicht mein letztes Yee-Haw gerufen. Danke, CMA!!!! Wir sehen uns dort am 18. November", schrieb Taylor dort. Welchen Song sie bei der Show zum Besten geben wird, ist bislang allerdings ein gut gehütetes Geheimnis. Das Portal DeuxMoi will allerdings erfahren haben, dass Taylor an einer besonderen Hommage an Dolly Parton (†80) beteiligt sein könnte. Eine Bestätigung dafür gibt es bisher jedoch nicht.

Mit den CMA Awards verbindet Taylor eine lange gemeinsame Geschichte. Schon zweimal wurde sie bei der Countrypreisverleihung als Entertainerin des Jahres ausgezeichnet. Diese Kategorie gilt als die wichtigste Auszeichnung des Abends. Ihren ersten Sieg in der wichtigsten Kategorie feierte die Musikerin 2009. Damals war sie gerade einmal 19 Jahre alt und damit die jüngste Person, die jemals in dieser Kategorie gewonnen hatte. Diesen Altersrekord hält Taylor den vorliegenden Angaben zufolge bis heute. Zwei Jahre später, 2011, konnte sie sich die Trophäe ein weiteres Mal sichern. Nun führt sie ihr angekündigter Auftritt an jenen Ort zurück, an dem sie bereits früh in ihrer Karriere einen historischen Triumph verbuchen konnte. Ob zu ihren bisherigen Auszeichnungen bei der Jubiläumsshow noch ein weiterer CMA Award für "I Knew It, I Knew You" hinzukommt, entscheidet sich am 18. November.

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