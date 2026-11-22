Mit dieser Nachricht hatte Gretel ganz offensichtlich nicht gerechnet! In der Trödelshow Bares für Rares bringt die Verkäuferin einen auffälligen Herrenring aus 585er-Gold mit ins Kölner Studio. Das Schmuckstück stammt aus dem Nachlass ihres Schwiegervaters, davor gehörte es einem wohlhabenden Onkel aus Ostpreußen. Weil Gretel den Wert überhaupt nicht einschätzen kann, setzt sie ihre Erwartungen vorsichtig an: 500 Euro nennt sie, als Horst Lichter (64) sie nach ihrem Wunschpreis fragt.

Expertin Heide Rezepa-Zabel ist damit gar nicht einverstanden. "Viel zu wenig!", sagt sie in der ZDF-Sendung sofort. Allein der reine Goldankaufswert liege schon bei 1.200 Euro, erklärt die Expertin. Insgesamt schätzt sie den Ring sogar auf 1.400 Euro. Mit dieser Summe hat Gretel nicht gerechnet: Sie schlägt sich vor Staunen die Hand vor den Mund. Bevor sie in den Händlerraum geht, muss sie erst einmal tief durchatmen. Dort weiß Daniel Meyer (53) sofort, was vor ihm liegt. "Das ist der Georgsring, den tragen die ausgezeichneten Herrschaften, wenn sie sich um sehr viele Sachen verdient gemacht haben", erklärt der Händler.

Susanne Steiger (44) hat an dem außergewöhnlichen Stück großes Interesse und steigt direkt mit 1.000 Euro in die Auktion ein. Damit hat Gretel ihren ursprünglichen Wunschpreis schon mit dem ersten Gebot in doppelter Höhe erreicht. Doch dabei bleibt es nicht: Susanne und ihr Kollege Markus Wildhagen (60) liefern sich ein Bieterduell und treiben den Preis immer weiter nach oben. Am Ende bekommt Susanne den Zuschlag für stolze 1.600 Euro. Gretel nimmt damit mehr als das Dreifache der erhofften 500 Euro ein.

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ZDF/Frank Beer Horst Lichter bei "Bares für Rares"

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ZDF/Frank Beer Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Moderator Horst Lichter, Händler Daniel Meyer und Markus Wildhagen

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