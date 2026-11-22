Katie Price (48) hat nur wenige Wochen vor ihrer Trennung von Lee Andrews ganz offen über weiteren Nachwuchs gesprochen. In einem Interview, das sie vor Kurzem gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie Price gab, machte die fünffache Mutter deutlich, dass ihre Familienplanung noch längst nicht abgeschlossen ist. Laut The Sun hätte sie am liebsten sogar zwei weitere Kinder. Ihr jüngstes Kind ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Auf die Frage, ob Lee bei einem weiteren Baby eine Rolle spielen werde, antwortete das Model: "Ich hoffe es." Damit bezog sie ihren damaligen Ehemann ausdrücklich in ihre Zukunftspläne ein. Nur rund zwei Wochen später, im September, folgte dann die Trennung. Inzwischen scheinen sich Katie und Lee wieder anzunähern. Nachdem der Realitystar angekündigt hatte, für ihn nach Dubai zu reisen, wurden die beiden gemeinsam in einer Strandbar gesehen. Aufnahmen zeigen sie dem Bericht zufolge eng umschlungen und tanzend.

In dem Gespräch betonte Katie ihren Kinderwunsch gleich mehrfach. "Ich bin noch nicht fertig. Mein Jüngster ist zwölf, aber ich werde noch ein Baby bekommen. Ja, das werde ich. Das werde ich. Ich will noch eins. Ja, ich hätte gerne noch zwei, wenn ich könnte", erklärte sie gegenüber The Sun. Beim Reisen seien Kinder für sie auch kein Hindernis, denn sie nehme sie einfach mit. Ihre Kinder seien deshalb schon viel herumgekommen. Sorgen wegen ihres Alters macht sich die Unternehmerin nach eigener Aussage ebenfalls nicht: "Ich wäre sechzig, wenn sie zwölf werden, falls ich jetzt eins bekomme, aber ich werde nicht wie sechzig aussehen. Ich weiß, dass ich jetzt nicht wie in meinem Alter aussehe." Zum Zeitpunkt des Interviews bezeichnete sie sich außerdem als die beste Version ihrer selbst. Therapie, Lebenserfahrung und die Aufarbeitung psychischer Belastungen hätten ihr geholfen. Sie sei mit sich im Reinen und so glücklich wie nie zuvor.

Die Babypläne fielen in eine turbulente Zeit für das Paar. Erst im Januar hatten Katie und Lee in Dubai geheiratet. Doch schon nach rund acht Monaten soll die TV-Bekanntheit die Beziehung per WhatsApp beendet haben. Auslöser sollen erneute Zweifel an Lees Aussagen gewesen sein: Katie habe erfahren, dass sich auf seinem Kryptokonto lediglich 2 Euro befanden – und nicht die 44 Millionen Euro, die er angegeben haben soll. Nach dem Liebesaus deutete Katie auf Instagram einen Neuanfang an. Ihre geplante Reise zu Lee nach Dubai soll sie zunächst abgesagt haben. Die jüngsten gemeinsamen Aufnahmen sprechen nun allerdings für eine Annäherung. Katies Familie soll wegen ihrer früheren Beziehungsdramen bereits mehrfach um sie geweint haben. Schließlich hätten ihre Angehörigen es aufgegeben, ihr Ratschläge zu Männern zu geben. Besonders Sophie halte sich demnach schon länger aus den Liebesentscheidungen ihrer Schwester heraus.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Imago Katie Price trifft am Krongericht in Lewes ein, um ihre Aussage im Verfahren gegen ihren Ex-Mann Kieran Hayler fortzusetzen

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