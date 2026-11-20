Prinz Harry (42) sorgt schon vor seinem Auftritt im britischen Fernsehen für reichlich Gesprächsstoff. Der Herzog von Sussex wird heute ab 10 Uhr in der ITV-Sendung "This Morning" erwartet. Dort sollen ihn die Moderatoren Alison Hammond und Dermot O'Leary (53) live im Studio interviewen. Laut Ankündigung ist es sein erstes live ausgestrahltes britisches TV-Interview seit Jahren. Im Mittelpunkt stehen vor allem die Invictus Games 2027 in Birmingham. Harry will für die Sportveranstaltung werben, für die ab sofort Tickets erhältlich sind. Außerdem können sich Interessierte als freiwillige Helfer bewerben. ITV stellte außerdem Gespräche über Harrys Leben in Großbritannien und seine liebsten Weihnachtstraditionen in Aussicht. Doch kaum war der Studiobesuch bekannt gegeben worden, entbrannte in den sozialen Medien eine Debatte über seine erneute Medienpräsenz. Während manche Zuschauer die Sendung schon voller Vorfreude erwarten, kündigten andere an, bewusst nicht einzuschalten.

Einige Nutzer reagierten auf Instagram deutlich ablehnend. "Warum gibt ihm die Presse immer wieder eine Plattform?", fragte einer von ihnen. Ein anderer schrieb: "Noch ein Grund, heute nicht einzuschalten." Ein weiterer Kommentar spielte spöttisch auf Harrys früheren Wunsch nach Privatsphäre an: "Nichts sagt so sehr 'Wir wollen einfach nur Privatsphäre' wie ein Sendeplatz um 10 Uhr bei ITV." Auch ein Vergleich mit Harrys Bruder Prinz William wurde gezogen. Der Thronfolger war erst wenige Wochen zuvor in "The Graham Norton Show" zu Gast gewesen. "William tritt bei Graham Norton auf und ist ein voller Erfolg, also muss er versuchen, es ihm gleichzutun", lautete der Kommentar. Andere Fans reagierten hingegen begeistert und freuten sich besonders auf Harrys Zusammenspiel mit Alison. "Juhu! Das wird ein schönes und lustiges Interview", schrieb ein Nutzer. Ein weiterer schwärmte: "Harry und Alison, Teil 2. Ich kann es kaum erwarten."

Derzeit hält sich Harry gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (45) und den beiden Kindern Archie (7) und Lilibet (5) in Großbritannien auf. Doch wie lange sie dort bleiben wollen, schien zuletzt offen. Erst vor wenigen Tagen berichtete Express.co.uk über mögliche Umzugspläne der Familie. Demnach hatten die beiden angeblich Australien als neues Zuhause ins Auge gefasst – weniger als drei Monate nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien. Anlass der Überlegungen war laut dem Bericht ein möglicher TV-Job für Meghan: Sie sollte 2027 als Co-Moderatorin von "Junior MasterChef Australia" vor der Kamera stehen. Harry und die Kinder sollten sie einem Insider zufolge begleiten. Die Quelle beschrieb die Stimmung des Paares mit deutlichen Worten: "Ehrlich gesagt sind beide ziemlich frustriert darüber, wie sich die Dinge seit ihrem Umzug zurück nach Großbritannien entwickelt haben." Dabei hatten Harry und Meghan dem Bericht zufolge zunächst nach einem Haus in den Cotswolds gesucht und sich mit der Schulwahl ihrer Kinder beschäftigt. Australien war für sie allerdings kein Neuland: Bereits im April 2026 hatten sie das Land besucht. Ob daraus tatsächlich ein langfristiger Lebensmittelpunkt werden könnte, blieb offen. Eine offizielle Bestätigung der Sussexes für die berichteten Pläne lag nicht vor.

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Imago Prinz Harry nimmt während seines Australienbesuchs am Scar Tree Walk im Birrarung Marr in Melbourne teil

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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