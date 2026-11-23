Gibt es bald Babynews bei Matty Healy (37) und Gabbriette Bechtel? Der Frontmann von The 1975 und seine Ehefrau erwarten offenbar ihr erstes gemeinsames Kind. Darauf deutet ein neues Foto hin, das People vorliegt und das Paar Anfang November beim Einkaufen zeigt. Matty und Gabbriette waren gemeinsam im Bristol-Farms-Supermarkt in West Hollywood unterwegs. Dabei war unter dem schwarzen Kleid der Influencerin deutlich ein Babybauch zu sehen. Das Magazin berichtet angesichts der Babybauchfotos, dass das Paar Eltern wird. Matty und Gabbriette selbst haben die Schwangerschaft bislang allerdings nicht offiziell bestätigt. Deshalb sind auch weitere Einzelheiten noch nicht bekannt. Weder ein möglicher Geburtstermin noch das Geschlecht des Babys wurden bisher öffentlich gemacht. Für die beiden wäre es der erste gemeinsame Nachwuchs. Die Bilder sorgen damit rund vier Monate nach ihrer Hochzeit für süße Spekulationen um den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung.

Zu ihrem schwarzen Kleid trug Gabbriette bei dem Supermarktbesuch flache Schuhe und eine übergroße Handtasche. Der 37-Jährige setzte auf einen eher lässigen Look: Der Sänger zeigte sich in einer dunkelblauen Jacke, Jeans und Stiefeln. Die Aufnahmen zeigen die beiden bei einem ganz normalen Alltagstermin, ohne roten Teppich. Rund vier Monate nach ihrer Hochzeit erledigten die Eheleute ihre Einkäufe zu zweit. Ob das Paar die Schwangerschaft bald selbst öffentlich macht, ist offen. People wollte bei den Vertretern der beiden nachhaken und bat um eine Stellungnahme zu der möglichen Schwangerschaft. Eine Antwort erhielt das Magazin dem Bericht zufolge aber nicht. Damit bleiben die Aufnahmen vorerst der einzige Hinweis darauf, dass Matty und Gabbriette nach ihrer Hochzeit tatsächlich ihr erstes Kind erwarten könnten.

Die Liebesgeschichte von Matty und Gabbriette begann im September 2023. Damals wurden die beiden in New York City beim Küssen fotografiert, was erste Gerüchte über eine Beziehung auslöste. Nicht einmal ein Jahr später folgte schon der nächste große Schritt: Nach einem "Brat"-Konzert ihrer gemeinsamen Freundin Charli XCX (34) in Brooklyn machte Gabbriette die Verlobung öffentlich. Auf Instagram teilte sie ein Foto ihres Rings, der mit einem schwarzen Stein und Pavé-Diamanten besetzt ist. Dazu schrieb sie: "The 1975 zu heiraten, ist sehr brat." Im Juli 2026 gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Die Hochzeit fand im Castillo del Lago statt, Madonnas (68) früherem Anwesen in Los Angeles. Unter den Gästen waren Charli XCX und ihr Ehemann George Daniel (36). Auch dessen The-1975-Bandkollegen feierten mit dem Brautpaar: Adam Hann kam gemeinsam mit seiner Frau Carly, zudem war Ross MacDonald bei der Zeremonie dabei.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Matty Healy und Gabbriette Bechtel, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabbriette Bechtel bei der Saint Laurent Womenswear F/W 2024-2025 Show während der Paris Fashion Week

Anzeige Anzeige