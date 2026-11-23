Carolina Noeding (35) schwebt auf Wolke sieben! Die Mallorca-Sängerin ist frisch verliebt und hat ihre Beziehung mit Felix Fröhling jetzt öffentlich gemacht. Wie sie gegenüber RTL erzählte, hatte das erste Treffen eigentlich einen ganz nüchternen Anlass: Carolina suchte einen neuen Manager. Doch schon beim ersten Treffen war Felix für sie weit mehr als ein möglicher Geschäftspartner. Rückblickend beschreibt die Sängerin die Begegnung sogar als Liebe auf den ersten Blick. "Ich bin einfach nur glücklich", schwärmt Carolina.

Ein Paar wurden die beiden trotz der sofortigen Anziehung allerdings nicht sofort. Der Grund dafür: Carolina wollte ihren Job und ihr Liebesleben unbedingt sauber voneinander trennen. Erst rund ein Jahr später gaben die zwei ihren Gefühlen schließlich nach. "Am Ende konnte man sich nicht wehren, weil was zusammengehört, findet sich", erklärt die frühere Köln 50667-Darstellerin. Wegen ihrer anfänglichen Bedenken übernahm Felix zunächst nicht das Management der Musikerin. Erst nach einiger Zeit konnte sich Carolina vorstellen, die Liebe und die Arbeit doch miteinander zu verbinden. Heute sind sie nicht nur privat glücklich miteinander, sondern arbeiten auch beruflich zusammen.

Bei ihrer ersten Begegnung hatte es Carolina nicht nur das Aussehen ihres heutigen Partners angetan. Vor allem seine Persönlichkeit weckte ihr Interesse und den Wunsch, ihn besser kennenzulernen. Laut der Sängerin teilen die beiden denselben Humor. Gleichzeitig sei Felix für sie ein wichtiger Ausgleich. "Er ist irgendwie mein Gegenpart, mein Ruhepol", beschreibt sie und ergänzt liebevoll: "Für mich ist er einfach der beste Mensch, den ich kennengelernt habe." Felix stammt ursprünglich aus Oldenburg und lebte lange in Hamburg. Mittlerweile hält er sich häufig auf Mallorca auf. Neben seiner Arbeit als Rechtsanwalt für Musikrecht ist er schon seit einigen Jahren im Musikmanagement tätig. Zu seinen Klienten zählt unter anderem Partysänger Lorenz Büffel (47).

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Imago Caroline Noeding bei der Mallorca-Party im ZDF-Fernsehgarten am 19. Juli 2026 in Mainz

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Imago Carolina Noeding singt beim Bierkönig-Opening am 25. April 2025 in Palma

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