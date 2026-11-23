Gene Simmons (77) hat eine brenzlige Anekdote aus den frühen Tagen von KISS ausgepackt. Bei einer Fragerunde während des Events KISS Kruise: Land-Locked in Vegas erinnerte sich der Musiker an einen der ersten Liveauftritte der Band, bei dem ein Pyrotechnik-Effekt außer Kontrolle geriet. Wie das britische Onlineportal FemaleFirst berichtet, sollte Gene einen Kerzenleuchter entzünden, während Paul Stanley den Song "100,000 Years" sang. Geplant war, eine mit Blitzpapier umwickelte Schießpulverladung wie ein Geschoss über die Köpfe der Zuschauer hinwegzuschießen. Doch der Effekt funktionierte nicht wie vorgesehen: Statt nach oben zu fliegen, raste das Projektil direkt auf einen Fan zu, der auf seinem Sitz stand. Vor Genes Augen explodierte es im Gesicht des Mannes, der daraufhin zu Boden stürzte. Da zunächst unklar war, wie schwer der Zuschauer verletzt worden war, befürchtete der Bassist sofort das Ende der Band. "Oh mein Gott, unsere Karriere ist vorbei", habe er in diesem Moment gedacht.

Nach dem Auftritt brachte der Manager von KISS den verletzten Zuschauer hinter die Bühne. Dort bekam Gene erst das ganze Ausmaß des Unfalls zu sehen. Nach seiner Schilderung war der obere Teil des Augenlids durch die Explosion schwer verbrannt. Die Haut habe ausgesehen, als wäre sie "wie Käse" darübergeschmolzen. Auch den Aufbau des improvisierten Pyrotechnik-Effekts erklärte der Musiker genauer: "Wir hatten Schießpulver in Blitzpapier eingewickelt, das mit seiner Spitze wie ein Schokoküsschen aussah, und ich hielt den Kerzenleuchter." Der Fan reagierte jedoch ganz anders, als Gene zunächst befürchtet hatte. Trotz seiner Verletzung soll er von dem Konzert begeistert gewesen sein und geschwärmt haben: "Mann, das war die beste Show, die ich je hatte ..." Nach Genes Angaben unterschrieb der Zuschauer sogar eine Erklärung, mit der er die Band von jeglicher Verantwortung für den Unfall freisprach. Anschließend habe KISS nie wieder etwas von dem Mann gehört.

Der Unfall bedeutete längst nicht das Ende der Karriere von KISS. Erst 2023 verabschiedete sich die Band nach einer fünfjährigen Abschiedstournee von der Bühne als Liveband. Ganz verschwinden wollen die Rocker allerdings nicht: Für 2028 ist in Las Vegas eine Avatarshow geplant. Dabei soll kein gewöhnliches Konzert nachgebildet werden. Stattdessen wollen die Musiker ein eigenständiges Erlebnis schaffen, das ihre Musik auf neue Weise in Szene setzt. Im Gespräch mit Billboard erklärte Paul, dass sich das Konzept keineswegs ausschließlich an treue KISS-Fans richten soll: "Die Idee war nie, etwas zu schaffen, das nur für KISS-Fans interessant ist. Wir wollten vielmehr etwas auf die Beine stellen, das man gesehen haben muss, ganz unabhängig davon, welche Musik man sonst hört." Die technische Umsetzung erweist sich offenbar als anspruchsvoll. "Es ist jedenfalls deutlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Das Ganze ist ziemlich komplex. Aber dafür ist auch die Belohnung umso größer ...", sagte der Sänger.

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Getty Images Gene Simmons bei der Race To Erase MS Gala in Kalifornien

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Getty Images Gene Simmons im September 2024 in L.A.

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