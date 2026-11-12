Patrick Schwarzenegger schnappt sich erste Kino-Hauptrolle

Für Patrick Schwarzenegger (33) geht es beruflich bergauf. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, hat der Sohn von Actionstar Arnold Schwarzenegger (79) mit 33 Jahren seine erste Kinohauptrolle ergattert, die komplett auf ihn zugeschnitten ist. Im Sportdrama "The Journeyman" steht er als Tennisprofi vor der Kamera, dessen Karriere gescheitert ist. Aus Verzweiflung fängt seine Figur an, die eigenen Spiele zu manipulieren. Damit trifft er eine Entscheidung, die schwere Folgen hat. Statt Asse gibt es also krumme Dinger auf dem Court. Ganz allein muss sich Patrick dabei nicht durchschlagen: Die Sängerin und Schauspielerin Leslie Grace (31) spielt die Verlobte seiner Figur, die treu zu ihm hält. Wann die erste Klappe fällt und wann der Streifen in die Kinos kommt, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie Patrick mit Schläger in der Hand zu sehen bekommen.

Warum die Wahl ausgerechnet auf Patrick fiel, erklärte Zach Garrett von der Produktionsfirma AGC Studios gegenüber Variety. Man habe "nach einem Schauspieler gesucht, dem man die Rolle eines Sportlers abnimmt und mit dem man direkt mitfiebert", verriet er. Diese Glaubwürdigkeit und die Nähe zum Publikum seien für die Geschichte entscheidend. Schließlich handle der Film von einem Sportler, der sich auf einen moralisch verhängnisvollen Deal einlässt. Auf dem Regiestuhl nimmt Ángel Manuel Soto Platz, der zuvor bei "Blue Beetle" und "The Wrecking Crew" Regie führte. Das Drehbuch hat das Ehepaar Bryan und Alexis Roberts geschrieben, das unter dem Namen The Roberts arbeitet. Auch Patricks Filmpartnerin bringt einiges an Erfahrung mit: Leslie war unter anderem in "In the Heights" und "The Thicket" zu sehen. Außerdem spielte sie Barbara Gordon in "Batgirl". Der Film wurde zwar fertig gedreht, von Warner Bros. aber nie veröffentlicht.

Bislang war Patrick vor allem in Nebenrollen, als Gaststar oder als Teil eines großen Ensembles zu sehen. Zu seinen bisherigen Projekten zählen die Komödie "Kindsköpfe 2", die Actionserie "The Terminal List" und die Erfolgsserie The White Lotus. Ein weiteres großes Kinoprojekt hat der Schauspieler bereits abgedreht: In der Verfilmung von Emily Henrys Bestseller "Beach Read" verkörpert er die Figur Augustus "Gus" Everett. An seiner Seite spielt Phoebe Dynevor (31) die Rolle der January Andrews. Die Dreharbeiten zu der Romanverfilmung waren bereits Ende Juli 2026 abgeschlossen. In die deutschen Kinos soll der Film nach aktuellem Stand am 13. Mai 2027 kommen. Zum weiteren Cast gehören Kevin Bacon (68), Andie MacDowell (68), Kristin Davis (61) und Tig Notaro (55). Für Patrick stehen damit gleich zwei große Kinoprojekte an.

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Getty Images Patrick Schwarzenegger, März 2025

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Getty Images Patrick Schwarzenegger, April 2025

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