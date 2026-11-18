Brad Pitt (62) hat eine klare Wunschrolle im Visier: Der Superstar würde zu gerne im nächsten "James Bond"-Streifen mitmischen – am liebsten als fieser Gegenspieler an der Seite von Robert Pattinson (40). Nachdem der Brite am Montag offiziell als neuer 007 enthüllt worden war, geriet Pitt im Interview mit Extra TV regelrecht ins Schwärmen. Konkret ging es dabei um die Frage, ob er sich einen Einsatz als Widersacher des legendären Geheimagenten vorstellen könne. Darauf wandte er sich mit einem Augenzwinkern direkt an Robert und Regisseur Denis Villeneuve (59): "Robert, Denis, wisst ihr was? Das würde ich gern machen! Da wäre ich dabei." Auch für die Besetzung selbst hatte Brad nur lobende Worte übrig. "Ich finde die Idee großartig. Ich finde seine Arbeit toll. Ich liebe seine Entscheidungen. Er ist ein echter Gewinn", schwärmte der Schauspieler von seinem Kollegen und dessen bisheriger Rollenwahl.

Mit seiner Begeisterung ist Brad nicht allein. Auch Ralph Fiennes (63), der in drei Bondfilmen neben Daniel Craig (58) den Geheimdienstchef M spielte, freut sich über die Wahl. "Ich denke, er wird großartig sein", sagte er bei einer Filmpremiere in New York gegenüber Extra TV. Dabei hob der Schauspieler hervor, dass Robert einen ganz anderen Typ verkörpere als sein Vorgänger: "Er hat eine andere Ausstrahlung als Daniel, was immer gut ist, um etwas Abwechslung zu haben." Sogar ein früherer 007 meldete sich zu Wort: George Lazenby (87), der 1969 in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" den Agenten verkörperte, begrüßte den Neuen per Instagram-Video. "Robert, willkommen im exklusivsten Club der Welt", erklärte er und gab ihm noch einen Rat mit auf den Weg: "Vergiss nicht, dich zu amüsieren." In der Fangemeinde gehen die Meinungen dagegen weit auseinander. Zwar räumte der offizielle Instagram-Post zur Verkündung in unter 24 Stunden satte 3,5 Millionen Likes ab, doch der Applaus ist längst nicht einstimmig: In den Kommentaren meldeten sich auch etliche Kritiker zu Wort, die mit der Wahl alles andere als einverstanden sind.

Mit dem Engagement tritt Robert ein gewaltiges Erbe an: Er übernimmt die Lizenz zum Töten von Daniel, der dem britischen Geheimagenten 15 Jahre lang in insgesamt fünf Streifen sein Gesicht lieh. Inszeniert wird das neue 007-Kapitel von Denis, während die Amazon MGM Studios als Produzenten hinter dem Film stehen. Noch halten sich die Macher bei den Details jedoch bedeckt: Sowohl der offizielle Titel als auch der Starttermin im Kino sind weiterhin streng geheim. Ob Brad tatsächlich bereits als Bösewicht im Gespräch ist oder ob er vorerst nur öffentlich sein Interesse an einer Rolle bekundet hat, ist ebenfalls nicht bekannt. Ob seine Botschaft an Robert und Denis Gehör findet, bleibt somit abzuwarten.

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Getty Images Brad Pitt bei der Europa-Premiere von "F1: The Movie" in London

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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