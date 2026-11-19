Robert Pattinson (40) wird im kommenden 26. Film der traditionsreichen Agentenreihe die Rolle des legendären James Bond übernehmen. Damit tritt der Twilight- und Batman-Star die Nachfolge der bisherigen Bond-Darsteller an. Regisseur Denis Villeneuve (59) entschied sich nach einem langen Castingprozess unter dem Dach von Amazon MGM Studios für Robert. Warum Robert für ihn der Richtige ist, erklärte der Filmemacher jetzt im Gespräch mit GQ. Demnach bringe der Darsteller genau die Mischung mit, die ein 007 brauche: Er könne die gefährliche und kompromisslose Seite des Geheimagenten glaubhaft verkörpern. Gleichzeitig überzeuge er aber auch mit Charisma, Sinnlichkeit und schwarzem Humor. Bis die Fans Robert in seiner neuen Rolle bewundern können, dauert es allerdings noch. Die Dreharbeiten sollen erst im kommenden Jahr beginnen. Voraussichtlich 2028 könnte der Schauspieler dann zum ersten Mal als James Bond auf der Kinoleinwand zu sehen sein.

Bei der Suche nach seinem Hauptdarsteller legte Denis vor allem auf Bonds dunkle Seite großen Wert. "Die erste Eigenschaft ist, dass ich ihm abnehmen muss, ein Killer zu sein, denn Bond ist mehr als nur ein Spion, er ist ein Auftragsmörder. Ich brauche diese Art von Wut tief in den Augen. Das hat nicht jeder", erklärte der Regisseur gegenüber GQ. Darüber hinaus sollte sein 007 kompromisslosen Elan und eine raumfüllende Ausstrahlung mitbringen. Nicht zuletzt seien körperliche Stärke und eine tiefe Intelligenz im Blick entscheidend. All das hat Robert offenbar in sich vereint. Amazongründer Jeff Bezos (62) brachte es laut Deadline knapp auf den Punkt: "Aber bei den Probeaufnahmen war es so offensichtlich: Er ist James Bond."

In der entscheidenden Castingrunde setzte sich Robert gegen Callum Turner (36), Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Nicholas Hoult (36) durch. Jeff zufolge hatten zunächst alle fünf Schauspieler überzeugende Leistungen gezeigt. Roberts Interpretation habe jedoch etwas Besonderes gehabt und das Team um Denis unmittelbar für sich eingenommen. Ausgerechnet seine große Bekanntheit hatte zu Beginn aber für Zweifel gesorgt, denn anfangs habe es Überlegungen gegeben, die Rolle lieber mit einem weniger bekannten Schauspieler zu besetzen. Diese Bedenken hätten sich mit seinen Probeaufnahmen jedoch erledigt. Das Drehbuch für das neue 007-Abenteuer stammt aus der Feder von Steven Knight (67), der als Schöpfer der Serie Peaky Blinders bekannt wurde. Wer an Roberts Seite als Bondgirl zu sehen sein wird und wer ihm als Gegenspieler gegenübertritt, ist bislang noch offen.

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Regisseur Denis Villeneuve, März 2025

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