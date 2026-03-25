Denis Villeneuve verrät: "Dune 3" wird Fans "schockieren"

Denis Villeneuve (58) hat in Los Angeles den ersten Trailer zu "Dune: Part Three" enthüllt und dabei überraschende Details zum epischen Finale seiner Science-Fiction-Trilogie verraten. Der Regisseur präsentierte die Vorschau vor ausgewählten Pressevertretern, darunter t-online, und kündigte an, dass der Film die Fans "schockieren" werde – allerdings auf positive Weise. Die Handlung setzt siebzehn Jahre nach dem zweiten Teil ein und zeigt Hauptdarsteller Timothée Chalamet (30) und Zendaya (29) sichtlich gezeichnet, mit Falten und Narben im Gesicht. Paul Atreides ist nun Imperator und zu einer Art Messias der Fremen geworden, während sein Heiliger Krieg einen Großteil des Universums erobert, aber viele Opfer gefordert hat.

"Dune: Part Three" ist ein ganz anderer Film als die ersten beiden. Mit einem anderen Ton, einem anderen Rhythmus, einem anderen Tempo", erklärte Denis. Während der erste Teil eine Entdeckungsreise und der zweite ein Kriegsfilm gewesen sei, beschreibt er das Finale als Thriller – actiongeladener, spannender und kraftvoller als seine Vorgänger. Der Film zeigt, wie Paul mit den Folgen seiner zu großen Macht umgeht und versucht, einen Ausweg aus dem Kreislauf der Gewalt zu finden. Für die Musik holte der Regisseur erneut Hans Zimmer (68) an Bord, der bereits für die ersten beiden Teile den Soundtrack komponierte und dafür mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Zur Überraschung der Anwesenden erschienen bei der Trailer-Präsentation auch Zendaya, Javier Bardem (57) sowie die Neuzugänge Anya Taylor-Joy (29) und Robert Pattinson (39).

Mit den ersten beiden Filmen hat Denis die "Dune"-Saga zu einem der größten Kinoereignisse der vergangenen Jahre gemacht. Weltweit spielten die Teile zusammen mehr als eine Milliarde Dollar ein und wurden von Kritikern wie Publikum gleichermaßen gefeiert. Bereits Mitte März waren neue Poster zum dritten Teil veröffentlicht worden, die Timothée als Paul und Zendaya als Chani zeigen. Der Regisseur hatte ursprünglich nicht geplant, so schnell einen dritten Teil zu drehen, doch die Geschichte habe ihn nicht losgelassen. "Ich wachte immer wieder mitten in der Nacht mit diesen Bildern und Ideen im Kopf auf", verriet er. Am Ende sei es sogar "mein persönlichster Film" geworden. "Dune: Part Three" kommt am 17. Dezember 2026 in die deutschen Kinos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denis Villeneuve im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Timothée Chalamet bei der Pressekonferenz für "Dune 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images "Dune"-Cast 2021