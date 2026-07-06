Emma Corrin setzt bei Fashion-Event auf besonderes It-Piece

Bei der Schiaparelli-Haute-Couture-Show im Pariser Petit Palais hat Emma Corrin (30) am Montag alle Blicke auf sich gezogen. Das nicht-binäre Schauspieltalent, das die Pronomen they/them verwendet, erschien ohne BH in einer leuchtend gefiederten Jacke, aus der vorne und hinten spitze Schnäbel und Krallen ragten – dazu ein überdimensionaler Kragen. Den Rest des Outfits hielt Emma bewusst schlicht: schwarze Hosen und spitze High Heels ergänzten das aufsehenerregende It-Piece. Dabei handelt es sich um eines der dramatischsten Archivstücke aus Schiaparellis Frühjahr/Sommer-2026-Haute-Couture-Kollektion. Emma posierte wie auf einem Laufsteg, bevor der Platz in der Front Row eingenommen wurde.

Die Schiaparelli-Show eröffnete damit offiziell die Pariser Haute Couture Fashion Week für die Herbst/Winter-2026-2027-Saison, bei der bis Donnerstag insgesamt 30 Modehäuser handgefertigte Kreationen präsentieren. Kreativdirektor Daniel Roseberry stellte dabei seine Kollektion "The Call of the Void" vor. Neben Emma waren auch Influencerin Chiara Ferragni (39) in einem optischen-Illusion-Kleid in Grau und Weiß, der Rapper Bad Bunny (32) in einem gelben Anzug sowie Schauspielerin Michelle Yeoh (63) und Designerlegende Vera Wang (77) unter den Gästen. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte ein Schauspieler, der als Prinzessin Diana (†36) erschien – mit perlenbesetzter weißer Jacke und Tiara.

Emma ist vor allem durch die Verkörperung der echten Prinzessin Diana in der Netflixserie The Crown bekannt geworden. Abseits der großen Bühnen lebt das Schauspieltalent seit 2023 in der Küstenstadt Margate und schwärmt seitdem regelmäßig von dem Ort. Im Podcast "Table Manners" von Jessie und Lennie Ware teilte Emma zuletzt die liebsten lokalen Anlaufstellen: "Curve Coffee ist großartig. Curve macht das beste Kimchi-Toastie, das du je probieren wirst, es ist so gut." Auch das Restaurant High Dive gehört zu Emmas Favoriten: "Sie fingen mit einem winzigen kleinen Laden am Hafendamm an. Tacos und Enchiladas und so etwas. Es ist so gut. Sie machen die verrücktesten scharfen Margaritas."

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Getty Images Emma Corrin bei der Variety "Power of Women: London" im The Chancery Rosewood, London, Juni 2026

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Imago Emma Corrin bei der Schiaparelli Haute Couture Herbst/Winter 2026–2027 in Paris

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Imago Emma Corrin bei der Schiaparelli Haute Couture Show während der Paris Fashion Week, 2026