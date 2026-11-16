"Nicht daten": Sahel warnt Frauen vor Aleksandar Petrovic

Sahel hat eine klare Botschaft an alle Lady da draußen: Finger weg von Aleksandar Petrovic (35). Bei den Dreharbeiten zu Das große Promi-Büßen konnte die Ex on the Beach-Bekanntheit ihren Mitstreiter näher kennenlernen. Im Camp verstehen sich beide prächtig. An ihrer Meinung über ihn ändert dieser positive Eindruck allerdings nichts. "Er ist kein schlechter Kerl, aber ich würde trotzdem allen abraten, ihn zu daten. Als Kollege ist er okay, aber lasst den Rest", meint sie. Der Hintergrund: Wegen seines Verhaltens seinen Ex-Freundinnen gegenüber war Aleks in den vergangenen Monaten immer wieder als Red Flag bezeichnet worden. Das wolle Sahel nicht unter den Teppich kehren.

Sahel hat aber ein weiteres Hühnchen mit dem Influencer zu rupfen. Es nervt sie, dass Aleks wegen seiner vielen Auftritte im Reality-TV arrogant wirkt. "Aleks weiß es immer, er weiß alles: 'Ich habe zwölf Shows, ich weiß alles'", ärgerte sie sich. Die TV-Bekanntheit bleibt ihm gegenüber misstrauisch. Sie ist sich nicht sicher, ob er sich tatsächlich geändert habe: "Ich hoffe, die Zuschauer sind klug genug, zu sehen, was hier fake ist und was nicht." Nadja Großmann hat Aleks im Camp ebenfalls von einer anderen Seite kennengelernt. "Heute mit dem Spiel hat man zumindest gesehen, dass er nicht mehr am Ausrasten ist wie bei Spielen mit seiner Ex", betonte sie und ergänzte: "Ich habe ihm das aber auch vorher gesagt: 'Versuche, ruhig zu bleiben, raste nicht aus. Wir reden ruhig miteinander.'"

Tatsächlich blieb ein Ausraster aus. Nadjas Fazit nach der gemeinsamen Aufgabe fiel deshalb positiv aus: "Auf ihn ist voll Verlass in einer Challenge." Auch Georgina Fleur (36) sprach Aleks' schlechtes Image an. Im Gespräch mit Nadja wollte sie wissen: "Der Aleks kommt richtig unbeliebt rüber, oder? Meinst du, man kann sein Image noch aufpolieren oder nicht?" Ihrer Beziehung zu Aleks scheint das aber nicht zu schaden. Die beiden verstehen sich im Camp weiterhin bestens. Zwischen Georgina und Aleks kam es sogar zu einem vertrauten Moment auf dem Sofa: Dort kuschelten die beiden miteinander. Aleks schnupperte an seiner Mitstreiterin: "Du riechst gut." Wie sich die Beziehungen der Teilnehmer untereinander weiterentwickeln, zeigen die nächsten Folgen von "Das große Promi-Büßen". In einer vorherigen Folge half die Influencerin ihm sogar, seinen Bart loszuwerden. Es war das erste Mal seit zehn Jahren.

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" ist seit dem 26. Oktober 2026 auf Joyn verfügbar. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Sahel und Aleks in "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Aleks Petrovic in "Das große Promi-Büßen"

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