Sind Ryan Reynolds (50) und Hugh Jackman (58) im nächsten großen Marvel-Spektakel etwa mit dabei? Kurz vor dem Kinostart von Avengers: Doomsday sorgt ein offizieller Eintrag für Aufsehen. Die US-Drehbuchgewerkschaft Writers Guild of America (WGA) führt die beiden Schauspieler als Mitwirkende auf, die zusätzliches Material zum Drehbuch beigesteuert haben sollen. Das heizt die Spekulationen an, dass Ryan und Hugh im neuen Film erneut in ihren Kultrollen als Deadpool und Wolverine zu sehen sein könnten. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht. Weder Marvel noch die beiden Hollywoodstars haben sich bisher zu möglichen Auftritten oder gar größeren Rollen geäußert. In "Avengers: Doomsday" bekommen es die Marvel-Helden mit einem mächtigen Gegner zu tun: Doctor Doom, der von Robert Downey Jr. (61) verkörpert wird. Der Kinostart in Deutschland ist für den 16. Dezember 2026 geplant.

Als offizielle Drehbuchautoren führt die WGA Stephen McFeely und Michael Waldron auf. Ryan Reynolds und Hugh Jackman finden sich dagegen lediglich in der Liste derjenigen wieder, die zusätzliches Material zum Drehbuch beigesteuert haben. Solche Beiträge werden nicht zwangsläufig im Abspann aufgeführt. Zudem lässt sich daraus allein nicht ableiten, ob die beiden tatsächlich vor der Kamera stehen werden. Dennoch ist der Eintrag ein konkreterer Hinweis als die Besetzungsgerüchte, die bereits seit Längerem kursieren. Denn bei den bisherigen, durchaus umfangreichen Castankündigungen zu "Avengers: Doomsday" fehlten die Namen der beiden Schauspieler. Auch Marvel hat ihre mögliche Beteiligung bislang nicht bestätigt. Regisseur Anthony Russo (56) hatte allerdings bereits angedeutet, dass sich das Publikum auf weitere Überraschungen einstellen darf: "Es gibt Charaktere und Schauspieler, die noch nicht angekündigt wurden und Teil von 'Doomsday' sind."

Dass ausgerechnet Ryan und Hugh am neuen Drehbuch mitgearbeitet haben, lässt die Hoffnung vieler Fans auf ein Wiedersehen der beiden Marvel-Stars wachsen. Bereits bei Deadpool & Wolverine hatten sie eng zusammengearbeitet und sich intensiv in die Ausgestaltung ihrer Figuren eingebracht – insbesondere bei den Dialogen. Eine eindeutige Antwort auf die aktuellen Spekulationen blieb Ryan allerdings schuldig. Stattdessen teilte der Deadpool-Darsteller auf X einen Ausschnitt aus dem gemeinsamen Kinoerfolg. Darin möchte Mr. Paradox auf jeglichen Papierkram verzichten, woraufhin Deadpool trocken erklärt, dass er ohnehin nicht lese. Auch abseits ihrer Marvel-Rollen verbindet die beiden Schauspieler eine langjährige Freundschaft. Dass sie sich bestens verstehen, zeigen sie gerne öffentlich – allerdings auf ihre ganz eigene Art. Denn die Beziehung zwischen dem Kanadier und dem Australier ist geprägt von humorvollen Sticheleien und gegenseitigen Seitenhieben, mit denen sie sich regelmäßig aufziehen.

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Disney Ryan Reynolds und Hugh Jackman in "Deadpool & Wolverine"

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