Stephen Baldwin (60) kann sich einen kleinen Seitenhieb gegen seinen älteren Bruder Alec (68) nicht verkneifen. Im Podcast "Still Here Hollywood" sprach der Schauspieler über die Rangordnung unter den vier Baldwin-Brüdern, die alle im Filmgeschäft tätig sind. Finanziell liege Alec zwar deutlich vorn, beim schauspielerischen Talent sieht Stephen das allerdings anders. "Geld regiert die Welt, deshalb war Alec gewissermaßen immer der unangefochtene König. Aber er ist nicht der Talentierteste", erklärte er. Als Argument führt Stephen seine Rolle in dem Thriller "Die üblichen Verdächtigen" aus dem Jahr 1995 an. Der Film wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet: für das beste Originaldrehbuch und für Kevin Spacey (67) als besten Nebendarsteller. "Ich bin der Einzige von uns, der in einem Film mitgespielt hat, der zwei Oscars gewonnen hat. Das muss ich ihm ein bisschen unter die Nase reiben. Entschuldigung", fügte Stephen scherzend hinzu.

Für seine eigene Leistung in dem Thriller erhielt Stephen allerdings keine Oscarnominierung. Sein älterer Bruder Alec wurde hingegen 2004 für seine Rolle in "The Cooler" als bester Nebendarsteller nominiert. Dass Stephen überhaupt Teil des preisgekrönten Films wurde, verdankte er nach eigener Aussage einem glücklichen Zufall. "Das war reines Glück. Ich ging zum Vorsprechen und musste Bryan Singer, den Regisseur, treffen", erinnerte er sich im Podcast. Bei dem Treffen habe er eine längere und ziemlich großspurige Ansprache gehalten. Der Filmemacher habe daraufhin unmissverständlich reagiert: "Du wirst genau das tun, was ich dir sage, oder ich feuere dich schneller, als du gucken kannst." Von dieser Ansage ließ sich Stephen jedoch nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Er sei sogar erleichtert gewesen, erzählte er. Mit seinem forschen Auftreten habe er den Regisseur nämlich ganz bewusst auf die Probe stellen wollen.

Eine weitere Anekdote aus Stephens Karriere dreht sich um sein komödiantisches Talent. 1998 stand er für die romantische Komödie "Liebe in jeder Beziehung" gemeinsam mit Jennifer Aniston (57) vor der Kamera. Sein Engagement war allerdings schnell wieder vorbei: Wie der Schauspieler erzählte, wurde er bereits nach zwei Drehtagen gefeuert. Ein Produzent habe ihm damals erklärt, dass seine Darstellung lustiger sei als die seiner berühmten Kollegin. Einen Platz in der ersten Reihe Hollywoods strebte Stephen später ohnehin nicht mehr an. Anfang des Jahres verriet er gegenüber People, dass er nach seiner Hinwendung zum christlichen Glauben bewusst einen anderen Lebensweg eingeschlagen habe. "Ich hätte mich wahrscheinlich darauf konzentrieren können, ein großer Star zu werden. Aber das entsprach nicht mir. Ich wollte nicht Tom Cruise sein und an den Kinokassen 100 Millionen Dollar einspielen müssen. Ich wäre lieber ein Trottel aus Massapequa!"

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Stephen Baldwin und Alec Baldwin

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Getty Images Alec Baldwin bei den 35th Gotham Film Awards in New York, Dezember 2025

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