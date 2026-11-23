Marec aus Weinbach hat bei Bares für Rares eine alte Teedose angeboten, die stolze 310 Jahre auf dem Buckel hat. Das gute Stück stammt aus dem Besitz seiner sammelbegeisterten Eltern. Wie in der Trödelshow zu sehen war, wollte Händler Anaisio Guedes im Händlerraum bei 650 Euro bereits den Zuschlag. Doch da hatte er die Rechnung ohne den Verkäufer gemacht, der mit einem deutlichen "Nein!" reagierte. Ganz umsonst war der Widerstand nicht: Friedrich Häusser bot später 870 Euro und ließ sich auf Marecs Bitte hin sogar noch 30 Euro mehr entlocken. Für 900 Euro wechselte die Dose schließlich den Besitzer. Ganz perfekt lief es für Marec aber trotzdem nicht: Die Expertise lag bei 1.000 bis 1.200 Euro, sein Wunschpreis sogar bei 1.400 Euro.

Dass die Dose ein echtes Schätzchen ist, hatte zuvor bereits Expertin Wendela Horz bestätigt. Anhand der Punzen konnte sie erkennen, dass das Gefäß im Jahr 1716 geprüft worden war. Für Marec keine große Überraschung: Sein Vater hatte das Alter auf einem Zettel notiert. Er hatte die Dose 1977 für 600 Pfund gekauft. Hergestellt wurde der sogenannte Tea Caddy vom Londoner Silberschmied John Farnell, der ab 1714 tätig war. Wendela schwärmte vom "perfekten Zustand", Moderator Horst Lichter (64) adelte das aufwendig wirkende Stück gar als "Kathedrale". Bei den Händlern hielt sich die Euphorie trotz anfänglicher Begeisterung allerdings in Grenzen. Wolfgang Pauritsch (54) startete mit 250 Euro, Elke Velten-Tönnies (73) stieg mangels Aussicht auf einen lohnenden Weiterverkauf gar nicht erst ein. Julian Schmitz-Avila (40) ordnete die schlichte Gestaltung dem frühen Barock zu und befand, das Objekt sei zumindest "das Doppelte des Silbergehalts wert".

Zuvor hatte eine andere Teedose bei "Bares für Rares" dagegen für große Furore gesorgt. Anna aus Duisburg hatte ein 267 Jahre altes Exemplar mitgebracht, das sie bei einer Haushaltsauflösung vor dem Wegwerfen gerettet hatte. Fast fünf Jahre hatte der Fund anschließend bei ihr zu Hause gestanden. Ihr Wunschpreis lag bei bescheidenen 500 Euro. Experte Colmar Schulte-Goltz (53) hatte den Wert mit 600 bis 800 Euro bereits etwas höher angesetzt. Doch im Händlerraum ging es erst richtig rund! Nach einem Startgebot von 350 Euro schraubten die Händler den Preis auf satte 2.400 Euro hoch. Friedrich sicherte sich die Dose damit für das Dreifache der oberen Expertenschätzung.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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