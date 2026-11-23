Sarah Michelle Gellar (49) hat bei einer Ahnenforschung eine verblüffende Entdeckung gemacht, die auch ihren Ehemann Freddie Prinze Jr. (50) betrifft. Wie die Schauspielerin im Gespräch mit E! News erzählte, stieß sie bei Recherchen über die Plattform Ancestry auf eine kuriose Familienverbindung. Ihre Großeltern und die von Freddie lebten einst im New Yorker Stadtteil Bronx, und das sogar in unmittelbarer Nachbarschaft: Weniger als zwei Meilen, also rund drei Kilometer, trennten ihre damaligen Wohnorte. "Dann fanden wir durch Ancestry heraus, dass unsere Großeltern zu einem bestimmten Zeitpunkt weniger als zwei Meilen voneinander entfernt in der Bronx lebten und sich möglicherweise gekannt haben könnten. Das ist schon irgendwie verrückt", erzählte Sarah. Es ist also durchaus möglich, dass sich die Vorfahren des Ehepaars bereits lange vor dessen Kennenlernen begegnet sind. Sarah und Freddie trafen Ende der 1990er-Jahre bei den Dreharbeiten zum Film "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" erstmals aufeinander.

Bislang hatte Sarah eine andere Verbindung zu Freddies Familie für die engste gehalten: Sie war für kurze Zeit auf dieselbe Highschool gegangen wie sein Vater. Sarah wurde in New York geboren, während Freddie in Los Angeles zur Welt kam und in New Mexico aufwuchs. Sein Vater stammte allerdings ebenfalls aus New York. Die neuen Erkenntnisse gewann die Schauspielerin im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Ancestry für die Initiative "Gathering the Good". Dafür setzte sie sich intensiver mit der Geschichte ihrer Familie auseinander und recherchierte unter anderem, wie Angehörige in den 1890er-Jahren in die Vereinigten Staaten eingewandert waren. Besonders anschaulich wurde die Vergangenheit für Sarah durch alte Dokumente, Unterschriften und Aufzeichnungen von Ellis Island.

Durch ihre Nachforschungen erfuhr Sarah auch mehr über das Leben ihrer Großmutter. "Ich habe herausgefunden, dass meine Großmutter mit 16 Jahren auf einem Schiff hierherkam. Es ist irgendwie verrückt, wie eng die Welt miteinander verflochten ist. Gleichzeitig wird einem bewusst, dass man selbst nur ein winziger Teil eines viel größeren Ganzen ist", erzählte sie im Interview. Zuvor hatte sich die Schauspielerin nach eigenen Angaben kaum mit ihren familiären Wurzeln beschäftigt. Sie sei jemand, der sich stark auf das Hier und Jetzt konzentriere. Sarah und Freddie sind seit vielen Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Charlotte (17) und Sohn Rocky (14). Die neuen Erkenntnisse über ihre Vorfahren fügen ihrer gemeinsamen Familiengeschichte nun ein unerwartetes Kapitel hinzu.

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Getty Images Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar, Oktober 2024

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sarahmgellar Sarah Michelle Gellar mit ihrem Mann Freddie Prinze Junior

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