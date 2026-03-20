"Das große Los": Joel Madden schwärmt von Ehefrau Nicole

Joel Madden (47) hat sich in einem seltenen privaten Auftritt im "Dumb Blonde Podcast" mit Bunnie Xo ungewöhnlich offen über seine Ehe mit Nicole Richie (44) geäußert. Der Good Charlotte-Frontmann, der die Realitystar-Ikone vor rund 20 Jahren kennengelernt hat, schwärmte dabei in den höchsten Tönen von seiner Frau. Seine Beziehung zu Nicole bezeichnete der Musiker als "heiliges Terrain" und erklärte, er sei "vom ersten Moment an" ihr größter Fan gewesen. In ihr habe er einen sehr starken Menschen gesehen, der viel durchgemacht habe und sowohl Integrität als auch Selbstachtung besitze. Die beiden sind seit 2010 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Kate und Sohn Sparrow.

Besonders deutlich wurde Joel, als er auf die Vorstellung einging, er habe Nicole gewissermaßen aus einem turbulenten Leben gerettet. Diese Darstellung wies er entschieden zurück. "Ich habe sie nicht gerettet", stellte der 47-Jährige klar. Die Nicole, die er 2006 kennengelernt habe, sei dieselbe Person wie heute. Sie sei schon immer die starke Frau gewesen, die sie heute ist – unabhängig davon, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde. Joel beschrieb seine Frau als klug, wunderschön und charaktervoll und sagte offen: "Ich habe mit ihr das große Los gezogen." Sein Traum sei es stets gewesen, ein nettes Mädchen zu treffen, sesshaft zu werden und eine schöne Familie zu gründen – genau das habe er mit Nicole gefunden.

Nicole wurde einst durch die Realityserie "The Simple Life" an der Seite von Paris Hilton (45) bekannt und hatte lange mit dem Image einer verwöhnten Partygängerin zu kämpfen. Joel räumte im Podcast auf mit dieser Darstellung, ohne ihre damaligen Fehler kleinzureden: "Es liegt eine gewisse Eleganz und ein Hauch von Klasse darin, über eine Erzählung erhaben zu sein, die alle anderen für einen gewählt haben." Heute achten beide sorgfältig darauf, was sie von ihrem Familienleben preisgeben. Der Grund: Ihre Kinder sollen nicht dieselbe mediale Behandlung erfahren, die sie selbst in jungen Jahren erlebt haben. Als Eltern versuche man, seine Kinder ein bisschen vor der Welt zu schützen und ihnen gleichzeitig beizubringen, wie die Welt funktioniert, so Joel.

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Getty Images Joel Madden und Nicole Richie, November 2023

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Instagram / nicolerichie Nicole Richie, Tochter von Lionel Richie

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Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie, November 2024